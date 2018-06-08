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قائد شرطة ديالى بالعراق : نجحنا بجهود كبيرة فى خفض الجرائم بنسبة 95%

الجمعة، 08 يونيو 2018 02:37 م
قائد شرطة ديالى بالعراق : نجحنا بجهود كبيرة فى خفض الجرائم بنسبة 95% الشرطة العراقية
بغداد ( أ ش أ )
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أكد قائد شرطة محافظة ديالى العراقية اللواء فيصل العبادى اليوم الجمعة، انخفاض ثلاثة أنواع من الجرائم بنسبة 95% داخل المحافظة، مشيرا إلى أن الفقر يمثل بيئة خطيرة للجريمة.

وقال العبادى - فى تصريح لقناة (السومرية نيوز) - " إن شرطة ديالى نجحت بجهود كبيرة بخفض جرائم الخطف والسرقة والمتاجرة بالمخدرات بنسبة 95% خلال النصف الأول من 2018 قياسا ببقية الأعوام " ، معتبرا أن ذلك يعتبر إنجازا كبيرا لم يكن سيحدث لولا التنسيق والعمل الدائم فى متابعة وملاحقة الشبكات والعصابات الإجرامية .

وأضاف العبادى أن الفقر جزء مهم وأساسى من مشكلة الجريمة المنظمة فى ديالي، وهى من توفر البيئة لذلك ، لافتا إلى أن الشبكات والعصابات تستغل حاجة الشباب لدفعهم للانحراف وخرق القانون .

وتابع " إن الفقر عامل أساسى فى بروز الجريمة فى أى مجتمع وهذا ما ندعو إلى معالجته من خلال برامج تنموية توفر فرص العمل للشباب".

 


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