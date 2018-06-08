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الجمعة، 08 يونيو 2018 05:37 م
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فيس بوك يساعد المكسيكيين للتصويت فى الانتخابات لمحاربة الأخبار الكاذبة

الجمعة، 08 يونيو 2018 05:12 م
فيس بوك يساعد المكسيكيين للتصويت فى الانتخابات لمحاربة الأخبار الكاذبة فيس بوك
كتبت فاطمة شوقى
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يقدم "فيس بوك" مساعدة لمستخدميه فى الحصول على تصويت حقيقى فى الانتخابات المكسيكية المقررة فى 1 يوليو، لضمان أن تكون العملية الانتخابية شفافة، وذلك من خلال إطلاق سلسلة من الأدوات لتقديم معلومات مفيدة لمحاربة الاخبار الكاذبة.

 

وبحسب صحيفة "إكسبانثيون" المكسيكية فقال مدير السياسة الخاصة بأمريكا اللاتينية بموقع فيس بوك "دييجو باسنتى" أن "لتسهيل عملية سياسية وشفافة وتشاركية، فلابد من تطوير الإجراءات الخاصة بالانتخابات وتنفيذ بعض تلك التطورات لدينا".

 

ووفقا لباسنتى فإن "الفيس بوك سيقوم بتبويب الموضوعات، حتى يسمح للمستخدمين بالشبكات الاجتماعية رؤية المقترحات من المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية، فضلا عن الأحزاب السياسية والمرشحين المستقلين.

 

وأضاف باسنتى أنه فى الأسابيع القليلة المقبلة، سيقوم فيس بوك بإطلاق المزيد من التطورات التى تخدم برنامج الانتخابات وفقا للمعهد الوطنى للانتخابات، كما تركز الشبكة الاجتماعية أيضا على إزالة أو تقييد المعلومات الخاطئة.

 

ومن ناحية آخر ى، علق لويس دى أورتو، مدير التحالفات الاستراتيجية فى الفيس بوك، بأن التقنية التى يستخدمونها تسمح بتخفيض ما يصل إلى 80٪ من توزيع الأخبار الكاذبة.

 

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