فيديو.. مساعد وزير الداخلية: الرياضة تعزز التلاحم بين الشباب وتنبذ العنف

كتب محمود عبد الراضى

قال اللواء آسر نجم الدين مساعد وزير الداخلية، مدير اتحاد الشرطة الرياضى، إن الدورة الرمضانية التى أقامتها الداخلية باتحاد الشرطة، حققت أهدافها بتعزيز التقارب بين الجميع.

وأضاف مساعد وزير الداخلية، فى تصريحات له، أن هذه الدورة تؤكد اهتمام الداخلية بالرياضة ونبذ العنف والتلاحم مع الجميع خاصة شباب الجامعات.

واختتمت وزارة الداخلية فعاليات الدورة الرمضانية المقامة باتحاد الشرطة، والتى يشارك فيها فرق رياضية ممثلة لإدارات وقطاعات شرطية وجامعات مصرية، حيث حضر المباراة النهائية عدداً من قيادات وزارة الداخلية ومسئولى وزارة التعليم العالى والجامعات المصرية.