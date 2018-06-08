video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 08 يونيو 2018 12:35 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

فرار لاجئ عراقى بألمانيا يشتبه فى تورطه فى اغتصاب فتاة

الجمعة، 08 يونيو 2018 12:26 م
فرار لاجئ عراقى بألمانيا يشتبه فى تورطه فى اغتصاب فتاة الشرطة الألمانية
رويترز
إضافة تعليق

أثار فرار طالب لجوء عراقى، رفض طلبه، ويشتبه بتورطه في اغتصاب وقتل فتاة، حالة من الاستياء في ألمانيا، وتساؤلات بشأن إهمال من قبل جهازى الشرطة والهجرة.

وكان العراقى علي بشار (20 عاما)، وصل الى ألمانيا، في أكتوبر 2015، في أوج ازمة المهاجرين، ويشتبه بأنه اغتصب وقتل فتاة يهودية، فى مايو الماضى، تدعى سوزانا فيلدمان (14 عاما)، فى فيسبادن بغرب ألمانيا، حسب الشرطة.

وقال المصدر نفسه إن الشاب الذي رفض طلبه للجوء، في ديسمبر 2016، غادر ألمانيا في 2 يونيو، مع كل عائلته، بينما لم تكن الشبهات تحوم بعد حوله، على متن طائرة في رحلة من دوسلدورف الى إسطنبول، ثم إلى مدينة أربيل العراقية جوا أيضا.

وفر على بشار، المعروف من قبل الشرطة، مع والديه واخوته الخمسة، بوثيقة مرور صادرة، عن السلطات القنصلية العراقية.

واعترفت السلطات بان الأسماء المسجلة على وثائق المرور، وعلى تصاريح الإقامة الألمانية، لم تكن مطابقة لتلك المدونة على بطاقات السفر، موضحة أنه لم يتم التدقيق في صور الهوية على الحدود.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. حلف شمال الأطلسى يشيد بخطط ألمانيا لزيادة نفقاتها العسكرية

اليوم.. وزيرة الاستثمار توقع اتفاقا مع سفير ألمانيا لدى مصر

ميركل: ألمانيا ستدفع إيران خارج دول الشرق الأوسط ولن تتخلى عن الاتفاق النووى

ألمانيا

لاجئ عراقى

العراق

أزمة المهاجرين

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
25 مليار دولار تبادل تجارى فى 3 أشهر.. ارتفاع صادرات مصر لـ7.1 مليار دولار

25 مليار دولار تبادل تجارى فى 3 أشهر.. ارتفاع صادرات مصر لـ7.1 مليار دولار

أسامة نبيه: الحضرى والشناوى لا يتحملان أهداف بلجيكا.. واخترنا وديات صعبة

أسامة نبيه: الحضرى والشناوى لا يتحملان أهداف بلجيكا.. واخترنا وديات صعبة

مميش:افتتاح ميناء شرق بورسعيد بداية2019..والاستثمار الأجنبى فى زيادة مستمرة

مميش:افتتاح ميناء شرق بورسعيد بداية2019..والاستثمار الأجنبى فى زيادة مستمرة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

بالأرقام.. كيف استكملت الدولة رحلة الإصلاح الاقتصادى وحماية المواطن من آثارها.. الموازنة تعكس خفض معدلات البطالة والعجز وارتفاع معدل النمو.. و74 مليار جنيه حزمة جديدة للحماية الاجتماعية ورفع المرتبات والمعاشات

بالأرقام.. كيف استكملت الدولة رحلة الإصلاح الاقتصادى وحماية المواطن من آثارها.. الموازنة تعكس خفض معدلات البطالة والعجز وارتفاع معدل النمو.. و74 مليار جنيه حزمة جديدة للحماية الاجتماعية ورفع المرتبات والمعاشات

قبل الحكم على صفوت الشريف.. "الكسب" لـ "الجنايات": سدد 179 مليون.. النيابة العامة حفظت التحقيقات فى "الاستيلاء على المال العام" و"هدايا الأهرام" بعد رده 135 مليون.. فاعه يؤكد براءة موكله لسداده مستحقات الدولة

قبل الحكم على صفوت الشريف.. "الكسب" لـ "الجنايات": سدد 179 مليون.. النيابة العامة حفظت التحقيقات فى "الاستيلاء على المال العام" و"هدايا الأهرام" بعد رده 135 مليون.. فاعه يؤكد براءة موكله لسداده مستحقات الدولة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة