عمليات بغداد تعلن اعتقال إرهابى مطلوب وبحوزته متفجرات غربى العاصمة

بغداد (أ ش أ)

أعلنت قيادة عمليات بغداد اليوم الجمعة، عن اعتقال "إرهابى" مطلوب للقضاء يكنى بـالشورتانى" وبحوزته متفجرات غربى العاصمة.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" الفضائية عن القيادة فى بيان قولها إن "القوات الأمنية قامت بتشكيل فريق عمل مشترك مع استخبارات الداخلية ووفق معلومات استخبارية دقيقة، وقامت بمداهمة أحد الدور فى منطقة حى الخضراء غربى بغداد وتمكنت مـــن القاء القبض على إرهابى خطير يكنى الشورتانى".

وأضافت القيادة، أن المعتقل مطلوب للقضاء وفق المادة 4 إرهاب، وضبط بحوزته 8 عبوات ناسفة مع (8) بطاريات تفجير، تم تسليمه مع المضبوطات الى الجهات المعنية".

يذكر أن القوات الأمنية تشن بين الحين والآخر عمليات دهم وتفتيش فى العاصمة بغداد، وغالبا ما تسفر تلك العمليات عن اعتقال مطلوبين للقضاء.