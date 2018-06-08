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الجمعة، 08 يونيو 2018 04:54 م
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ضبط صاحب محل عصير لصدور حكم بحبسه لمدة سنة

الجمعة، 08 يونيو 2018 04:10 م
ضبط صاحب محل عصير لصدور حكم بحبسه لمدة سنة حبس - ارشيفية
الشرقية- فتحية الديب
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ألقى ضباط مباحث مركز شرطة بلبيس بالشرقية، القبض على "إبراهيم نصار" من منطقة ميدان باتا لصدور قرار بحبسه لمدة سنة في قضية سلع تموينة، وللتنفيذ عليه فى قرار ضبط وإحضار، وتم إحالته لنيابة بلبيس للتحقيق، برئاسة محمد لاشين، رئيس نيابة بلبيس، وبإشراف المستشار هيثم نصار المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
 
تلقى اللواء رضا طبلية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام الرائد نبيل غيث رئيس مباحث بلبيس ومعاونيه إسلام عمارة، ومحمد أشرف، برئاسة العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائي لفرع الجنوب، من ضبط" ابراهيم س إ ن" 32 سنة مقيم بندر بلبيس، وشهرته إبراهيم نصار، مطلوب ضبطه وإحضاره في القضية  5133 لسنة  2018، و صادر ضده حكم بالسجن لمدة عام في قضية سلع تموين، تم ضبطه من ميدان باتا بندر بلبيس،وأفادت مديرية أمن الشرقية، أنه قامو بمقاومة الشرطة أثناء ضبطه.

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