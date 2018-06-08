صور.. وزير خارجية أمريكا: كيم أبلغنى شخصيا استعداده لنزع السلاح النووى

(أ ف ب)

قال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو أمس الخميس، إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون أبلغه شخصيا أن كوريا الشمالية مستعدة لنزع سلاحها النووي.

وقال بومبيو: "لقد قال لى شخصيا إنه مستعد لنزع السلاح النووي، وإنه يدرك أن النموذج الحالى لا يعمل".

وأضاف أن كيم أبلغه أيضا "انه مستعد لنزع السلاح النووى ويدرك أيضا، أن الأمر يجب أن يكون كبيرا وجريئا وأن علينا أن نتفق على إحداث تغييرات كبيرة".



مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي



مايك بومبيو



مؤتمر بومبيو