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الجمعة، 08 يونيو 2018 12:08 ص
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صور.. وزير خارجية أمريكا: كيم أبلغنى شخصيا استعداده لنزع السلاح النووى

الجمعة، 08 يونيو 2018 12:05 ص
صور.. وزير خارجية أمريكا: كيم أبلغنى شخصيا استعداده لنزع السلاح النووى مايك بومبيو
(أ ف ب)
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قال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو أمس الخميس، إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون أبلغه شخصيا أن كوريا الشمالية مستعدة لنزع سلاحها النووي.

وقال بومبيو: "لقد قال لى شخصيا إنه مستعد لنزع السلاح النووي، وإنه يدرك أن النموذج الحالى لا يعمل".

وأضاف أن كيم أبلغه أيضا "انه مستعد لنزع السلاح النووى ويدرك أيضا، أن الأمر يجب أن يكون كبيرا وجريئا وأن علينا أن نتفق على إحداث تغييرات كبيرة".

مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي
مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي

 

مايك بومبيو
مايك بومبيو

 

مؤتمر بومبيو
مؤتمر بومبيو

 

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي

 

       

 


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