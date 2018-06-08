صور..نشطاء يقيمون جنازة رمزية للنحل احتجاجا على استخدام المبيدات فى باريس

باريس (رويترز)

أقام مربون ونشطاء مدافعون عن البيئة جنازة رمزية للنحل فى باريس يوم الخميس احتجاجا على استخدام المبيدات الحشرية التى يقولون إنها تقتل هذه الحشرات الضرورية للنظام البيئي.

ورقد بعض المحتجين الذين ارتدوا أقنعة وملابس مربى النحل بلا حراك فى توابيت بينما وقف آخرون وقد أحنوا رؤوسهم احتراما وعزفت موسيقى البوق خلال المراسم التى أقيمت فى حديقة قرب متحف ليزانفاليد.

ويقول نشطاء مدافعون عن البيئة إن استخدام مجموعة المبيدات الحشرية التى تعتمد فى تركيبها الكيميائى على النيكوتين دمر مستعمرات النحل فى غرب أوروبا.

ودعا مربو النحل فى فرنسا الحكومة إلى اتخاذ المزيد من الخطوات لحماية مصدر رزقهم، وقال ناشط "الحديث يدور عن هذا الأمر منذ نحو 20 عاما ولم يتخذ أى إجراء حياله".

وقال آخر "ستكون هناك ضربة كبيرة وخلال فترة قصيرة جدا"، وأيدت محكمة تابعة للاتحاد الأوروبى يوم الخميس حظرا جزئيا على ثلاثة من المبيدات التى تعتمد على النيكوتين فى تركيبها قائلة إن المفوضية الأوروبية كانت محقة حين قيدت استخدامها عام 2013 لحماية النحل.



جانب من الجنازة



جنازة رمزية