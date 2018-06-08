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صور.. جمهور الإسكندرية يلتقط الصور التذكارية مع محمد صلاح

الجمعة، 08 يونيو 2018 08:23 م
صور.. جمهور الإسكندرية يلتقط الصور التذكارية مع محمد صلاح محمد صلاح يلتقط الصور التذكارية
الإسكندرية - جاكلين منير
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قام جمهور الإسكندرية بالترحاب بنجم منتخب مصر محمد صلاح و لاعب ليفربول الإنجيليزى، وذلك خلال إقامتة بأحد الفنادق الشهيرة بالإسكندرية ، حيث رحب اللاعب العالمى بحب جمهور الإسكندرية وقام بالتقاط الصور التذكارية معهم.

فيما قام محمد صلاح بجولة على كورنيش الإسكندرية داخل سيارة اتحاد كرة القدم  خلال فترة تواجدة بالإسكندرية فى إجازة قصيرة.

ويتواجد اللاعب الدولى محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزى والمنتخب المصري فى أحد الفنادق الشهيرة بمنطقة سان ستيفانو شرقى الإسكندرية، حيث وصل أمس الخميس، عقب انتهاء برنامج التأهيل العلاجى الخاص به فى إسبانيا ليقضي إجازة بالمدينة الساحلية لمدة تصل إلى يومين.

ويشهد الفندق حالة من الإجراءات الأمنية المشددة، ومنعت إدارة الفندق جمهور محمد صلاح من الوصول له لالتقاط الصور التذكارية، إلا أن الأخير حرص على إرضاء جمهوره و إلتقاط السيلفى معهم.

محمد صلاح يلتقط الصور التذكارية (1)
محمد صلاح يلتقط الصور التذكارية 
محمد صلاح يلتقط الصور التذكارية (2)
محمد صلاح يلتقط الصور التذكارية 
محمد صلاح يلتقط الصور التذكارية (3)
محمد صلاح يلتقط الصور التذكارية

 

 

 


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