صور .. "باولو" أسطورة المخدرات.. وإبداعات المهربيين فى إخفاء بضاعتهم

تامر البطريقى

لكل بيت صاحب وللطريق شيخ وللمعبد كاهن وللمخدرات "باولو" امبراطور في حياته وأسطورة في الممات، وتاريخ ومرجع للإبداع لمن بعده في تهريب المخدرات والسلاح علي حد سواء، وكلاهما وجهان لعملة في الطريق والمنهج والإسلوب يداً بيد أدوات الشيطان

بابلو إميليو إسكوبار جافيريا

كولومبي الجنسية بارون وإرهابي مخدرات وسياسي، ولد في رينغرو كولومبيا سنة 1949 من أب مزارع وأم مدرّسة، بدأ تاريخه الإجرامي المال بسرقة السيارات وأضرحة المقابر، وتزوير أوراق اللوتو ، وإنتهى الي مؤسس وقائد المنظمة الإجرامية كارتل ميديلين، وأكبر تاجر مخدرات عرفه العالم

اجتاح العالم بالترهيب والمخدرات وقتل آلاف الأشخاص محاولًا تحقيق أحلامه وتوسيع نفوذه. بدأ بابلو من لا شيء، وبعد عقود من الزمن أصبح المهرّب الاول بالعالم، سيطر على أكثر من 80% من الإنتاج العالمي من المخدرات، و 75% من سوق المخدرات في الولايات المتحدة، بأرباح بلغت 420 مليون دولار إسبوعياً.





أرشيه أو أقتله

أسس "باولو" قاعدة لعالم الجريمة " فضة أو رصاص"، وتعنى "حاول أن ترشيه بالمال، وإذا رفض، اقتله"، وبـلغ عدد ضحاياه 4000 قتيل "200 قاضي و1000 رجل شرطة، و بعض الصحافيين والدبلوماسيين".

اشهر طرق تهريب المخدرات

أبدع "بابلو إسكوبار" في استحداث النقل الطائر للمخدرات، وسار علي دربه فيها الكثيرون من بعده، فاشترى طائرة خاصة، بمواصفات طائرات "رش المبيدات" لإستخدامها فى تهريب المخدرات والأموال عبر الحدود، وكان يستعين بعدد من الطيارين الأمريكان بأجر يصل إلى 500 ألف دولار في اليوم.

البلع

قام أحد المهربين بابتلاع كيس هيروين ونجح في الخروج من المطار، لكن لحظه التعيس تعرض لحادث سير دخل على إثره المستشفى، واكتشف الكيس داخل أمعائه، وتم التحفظ عليه وتقديم الملف كاملا إلى الشرطة، فيما قام رجل برازيلى يبلغ من العمر 24 عامًا "ببلع " كيلو كوكايين فى بطنه، لتهريبهم من لشبونة إلى دبلن مما تسبب فى انفجار معدته ووفاته متأثرًا بذلك.

ثقب الأثاث

بلاغ سابق كشف أذكي طريقة لتهريب المخدرات من قبل شرطة المكافحة بالسعودية، حيث قام نجار بثقب قطعة أثاث، ووضع 31 ألف قرص مخدر لتهريبه إلى المملكة عبرعملية شحن أثاث منزلي، ثم غلق الثقب بقطعة من الأبلكاش ولصقها بالغراء.

ثدي النساء

ارتاب مسئولو جمارك مطار فرانكفورت بألمانيا في امرأة كولومبية عمرها 24 عاما، وخلال عملية التفتيش ظهرت آثار جراحة حديثة أسفل "ثديي المرأة" بالإضافة لشكواها من آلام حادة، وبالفحص عثر علي كيلو جرام من الكوكايين مزروعاً داخل ثدييها.

اعترفت المرأة بحمل المخدرات التي زرعت داخل جسدها أثناء جراحة تم الترتيب لها على عجل، وإنها كانت في طريقها لإسبانيا، أرسلت المرأة لمستشفى محلي حيث أزال الأطباء من كل ثدي أنبوبا فيه نصف كيلوجرام من الكوكايين مغطى بالبلاستيك، و تبلغ قيمته مئتي ألف يورو "220 ألف دولار"

مدفع اطلاق المخدرات

صادرت السلطات المكسيكية شاحنة معدلة في ولاية سونورا الحدودية، تحمل مدفعاً لديه القدرة على إطلاق حزم من المخدرات عبر الحدود الأمريكية مع المكسيك، المدفع مزود بأنبوب ضخم من الصلب لونه أبيض بداخله ضاغط هواء، يقال إنه قادر على إطلاق الحزم.

فكرة استخدام مدفع في تهريب المخدرات ليست جديدة في المكسيك، فقد سبق واستخدمت أدوات مثل المنجنيق والطائرات بالغة الخفة في نقل المخدرات عبر الحاجز الحدودي

حمام تخصص تهريب

كشفت الشرطة بولاية ام البواقي شرق الجزائر عن حمام زاجل يتم استغلاله في تهريب المخدرات والحبوب المهلوسة، وعثر لدى طائر حمام 168 قرصا مخدّرا.

ابداعات

مواسم الكيف والابداع لتهريب المخدرات متجدد لا يتوقف، باستغلال واستخدام "كل ما أمكن أو غير ممكن"، داخل عبوات زيت الشعر ومعجون الحلاقة ومعجون الأسنان و الاحذية، و طوابع البريد، اسطوانات السى دى، كاوتشات وتجاويف وأسقف السيارات، ألعاب الأطفال، هياكل الجبس للحيوانات الأليفة كالكلاب أو القطط.