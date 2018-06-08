صور.. الدورة الرمضانية للداخلية الحكم ضابط والجمهور موسيقى عسكرية

كتب محمود عبد الراضي

كعادتها تحرص وزارة الداخلية على الاهتمام بالشباب، باعتبارهم أمل المستقبل، وصمام الأمان لهذا الوطن، وفي سبيل ذلك، حرصت وزارة الداخلية على إقامة دورة رمضانية في كرة القدم استمرت لعدة أيام، التقى فيها شباب الجامعات بفرق رياضية تمثل إدارات وقطاعات شرطية.

وفي مشهد كرنفالي، داخل الصالة المغطاة باتحاد الشرطة الرياضي، على مدار عدة أيام، ظهر جمهور الفرق الرياضية المختلفة المشتركة في الدورة الرمضانية، سواء من طلاب الجامعات المختلفة "القاهرة، وحلوان، وبنها، والأزهر" أو من جمهور الشرطة، الذين حرصوا على ارتداء زي موحد، ما بين أحمر وأبيض وأسود، ليشكلوا علم مصر في المدرجات.

وعلى هتافات الجماهير، تناقل لاعبي الفرق الرياضية الكرة، في سهرات رمضانية، تجمع الشباب، في حضور عدد من قيادات وزارة الداخلية على رأسهم اللواء عادل رشاد مساعد وزير الداخلية للأمن، واللواء خالد حمدي مساعد وزير الداخلية لشئون الإعلام، واللواء أحمد الحسيني مساعد وزير الداخلية للرعاية الاجتماعية، واللواء سيد الحبال مساعد وزير الداخلية لقوات الأمن، واللواء آسر نجم الدين مساعد وزير الداخلية مدير اتحاد الشرطة الرياضي.

وفي أجواء مبهجة عزفت الموسيقى العسكرية أجمل المقطوعات والأناشيد، التي تفاعل معها الجمهور، وألهبت حماس لاعبي كرة القدم، فيما ظهر رجل شرطة ينتمي لقطاع الأمن المركزي كـ"حكم" يدير المباريات بحسم وقوة.

وفي أجواء احتفالية حرصت وزارتي الداخلية والتعليم العالي على تبادل الدروع، فضلاً عن تكريم فريق اتحاد الشرطة بطل الدورة وعدد من اللاعبين المتميزين في البطولة.



تسليم كؤؤس بدورة الداخلية



تسليم مداليات للفائزين



جانب من تسليم الجوائز



دورة اتحاد الشرطة



قيادات الداخلية تسلم جوائر الفائزين