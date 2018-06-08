صور إشعال طائرات الاحتلال النيران بإطارات السيارات فى مخيمات العودة بفلسطين

كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)

أشعلت طائرة استطلاع إسرائيلية، النيران فى إطارات السيارات التى تم وضعها فى مخيم العودة برفح استعدادا لجمعة مليونية القدس، وألقت طائرات الاستطلاع الإسرائيلية شعلًا على عدد من الخيام بمخيم العودة فى رفح ما أدى إلى اشتعالها وتوجه الدفاع المدنى للمكان.

ومن جهتها، اعتبرت الهيئة العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار برفح، أن إقدام الاحتلال على حرق بعض الخيام وإطارات السيارات التى تستخدم فى الاحتجاج بمخيم العودة شرق رفح عن طريق طائرة استطلاع إسرائيلية، دليل على تخبط الاحتلال وخوفه من الجماهير الفلسطينية المنتفضة التى ستخرج فى مليونية القدس.

وأكدت الهيئة، أنها رغم حرق الخيام والإطارات مستمرة فى مسيرة العودة حتى تحقيق أهدافها، ودعت الهيئة الشعب الفلسطينى للنزول اليوم والمشاركة القوية بمليونية القدس بعد صلاة الجمعة وتحدى للاحتلال الغاشم.



شاب فلسطينى



جانب من تواجد الشبان الفلسطينيين



تواجد الشبان الفلسطينيين



إطاارت السيارات