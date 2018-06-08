video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 08 يونيو 2018 11:47 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عربية

صحف إماراتية: حل الأزمة السورية يكمن فى توافق واشنطن وموسكو وطرد إيران

الجمعة، 08 يونيو 2018 10:35 ص
صحف إماراتية: حل الأزمة السورية يكمن فى توافق واشنطن وموسكو وطرد إيران سوريا - أرشيفية
أبوظبى (أ ش أ)
إضافة تعليق

اعتبرت صحيفتا "الوطن" و"الخليج" الإماراتيتان، فى افتتاحيتهما اليوم الجمعة، أن حل دوامة الأزمات فى سوريا يكمن فى حل سياسى يكون أساسه توافق القوى الكبرى وخاصة واشنطن وموسكو، التى تدرك أن أولى خطوات أى حل يتمثل بطرد إيران ومليشياتها وأذرعها خاصة "حزب الله" من سوريا.

فمن جانبها، ذكرت صحيفة "الوطن"، تحت عنوان "الحل بتطهير سوريا من الإرهاب" أن الشعب السورى على غرار جميع الشعوب العربية يرفض أى تواجد إيرانى، ورغم هول ما أصاب الشعب السورى لكنه أثبت أنه عصى على كل محاولات إيران للاختراق رغم انتهاجها القوة والقصف وضخ مليارات الدولارات لشراء الذمم ومحاولة نشر التشيع فى بعض المناطق عبر انتهاج الطائفية واستغلال الأوضاع الصعبة لكن كل هذه الأساليب بقيت عاجزة عن أى تسويق للوجود الإيرانى فى سوريا خاصة على المستوى الشعبى.

وأضافت الصحيفة أن ما ينطبق على إيران ينطبق على كل جماعة إرهابية فى سوريا لأن القضاء على الإرهاب هو الأساس لقيام سوريا الجديدة التى يمكن إنقاذها وتجنيبها التقسيم أو اقتطاع أجزاء من أراضيها، بتجنيبها والمجتمع الدولى برمته المزيد من الأزمات والنكبات التى هو فى غنى عنها.

من جهتها، قالت صحيفة "الخليج" الإماراتية إنه فى الآونة الأخيرة خرج الخلاف الصامت بين روسيا وإيران حول الوجود الإيرانى فى سوريا إلى العلن، بعدما أبدت طهران موقفاً متشدداً حيال المطالبات الروسية بضرورة خروج المليشيات الأجنبية كافة التى تقاتل على الأرض السورية من بينها الإيرانية لتسوية الأوضاع فى سوريا تمهيداً لعملية سياسية تشارك فيها مختلف الأطراف والتى ترعاها روسيا.

وأضافت الصحيفة - تحت عنوان "الخلاف الروسى الإيرانى فى سوريا" - أن الموقف الإيرانى جاء على لسان مستشار وزير خارجيتها حسين شيخ الإسلام الذى انتقد روسيا بسبب دعوتها لخروج القوات الأجنبية بما فيها المليشيات الإيرانية من سوريا، داعياً موسكو إلى احترام "إرادة وسيادة سوريا" خاصة أن إيران حسب قوله قدّمت الكثير من التضحيات وخسرت من قواتها فى سوريا "من أجل أمن إيران" واعتبر الدعوة الروسية بمثابة تهديد لأمنها القومى.

وأشارت الصحيفة إلى أن خروج الخلاف الروسى الإيرانى حول القوات الأجنبية من سوريا إلى العلن توضّحه أيضا تصريحات ألكسندر لافرنتيف مبعوث الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إلى سوريا التى يشير فيها إلى الحاجة الماسة لانسحاب القوات الأجنبية من سوريا وأن المقصود بها القوات الإيرانية ومليشيات "حزب الله" والقوات التركية والأمريكية معاً.

وأضافت الصحيفة أن اشتراطات روسيا بخروج القوات الأجنبية كافة من الأراضى السورية يعززها توجّه موسكو لإعادة رسم الخريطة فى المنطقة بما يخدم مصالحها خاصة بعد الخلاف مع الولايات المتحدة الأمريكية حول تواجد الأخيرة فى الجنوب السورى ، وهو ما يزعج طهران التى ترى فى خطة موسكو إخراجها من المشهد استهدافاً لمصالحها ليس فى سوريا فحسب بل وفى المنطقة بأكملها ، وهو ما سيفاقم الصراع بين الجانبين فى المستقبل القريب.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بوتين: باقون فى سوريا و مهاجمة الإرهابيين هناك أفضل من التعامل معهم بروسيا

مقتل 18 مدنيا فى غارات جوية فى شمال غرب سوريا

الامارات

سوريا

موسكو

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم




لا تفوتك
25 مليار دولار تبادل تجارى فى 3 أشهر.. ارتفاع صادرات مصر لـ7.1 مليار دولار

25 مليار دولار تبادل تجارى فى 3 أشهر.. ارتفاع صادرات مصر لـ7.1 مليار دولار

أسامة نبيه: الحضرى والشناوى لا يتحملان أهداف بلجيكا.. واخترنا وديات صعبة

أسامة نبيه: الحضرى والشناوى لا يتحملان أهداف بلجيكا.. واخترنا وديات صعبة

مميش:افتتاح ميناء شرق بورسعيد بداية2019..والاستثمار الأجنبى فى زيادة مستمرة

مميش:افتتاح ميناء شرق بورسعيد بداية2019..والاستثمار الأجنبى فى زيادة مستمرة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

بالأرقام.. كيف استكملت الدولة رحلة الإصلاح الاقتصادى وحماية المواطن من آثارها.. الموازنة تعكس خفض معدلات البطالة والعجز وارتفاع معدل النمو.. و74 مليار جنيه حزمة جديدة للحماية الاجتماعية ورفع المرتبات والمعاشات

بالأرقام.. كيف استكملت الدولة رحلة الإصلاح الاقتصادى وحماية المواطن من آثارها.. الموازنة تعكس خفض معدلات البطالة والعجز وارتفاع معدل النمو.. و74 مليار جنيه حزمة جديدة للحماية الاجتماعية ورفع المرتبات والمعاشات

قبل الحكم على صفوت الشريف.. "الكسب" لـ "الجنايات": سدد 179 مليون.. النيابة العامة حفظت التحقيقات فى "الاستيلاء على المال العام" و"هدايا الأهرام" بعد رده 135 مليون.. فاعه يؤكد براءة موكله لسداده مستحقات الدولة

قبل الحكم على صفوت الشريف.. "الكسب" لـ "الجنايات": سدد 179 مليون.. النيابة العامة حفظت التحقيقات فى "الاستيلاء على المال العام" و"هدايا الأهرام" بعد رده 135 مليون.. فاعه يؤكد براءة موكله لسداده مستحقات الدولة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة