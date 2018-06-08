شركات المياه والصرف والكهرباء بالقاهرة يرفعون حالة الطوارئ لاستقبال العيد

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت شركتا مياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة، عن رفع حالة الطوارئ، استعدادًا لاستقبال عيد الفطر، حيث وضعت كل منهما خطة لانظمة التشغيل خلال العيد ومنع الانقطاعت مع تشكيل فرق للتدخل لحل المشاكل بشكل عاجل..

من جانبه أكد المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب أنه تم تشديد الرقابة على محطات المياه، مع تشكيل غرفة طوارئ لاستقبال شكاوى المواطنين على الخط الساخن لشكاوى المياه بالقاهرة 125والتعامل معها بشكل فورى.

وبدوره أعلن المهندس منصور بدوى رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى أنه تم وضع معدات إنقاذ بشكل دائم بمحيط ساحات الصلاة ودور العبادرة، مع تكثيف عمليات تطهير الشبكات، ووقف إجازات جميع العاملين بالشركة.

فيما أعلنت شركتا شمال وجنوب القاهرة لنقل الكهرباء عن تسخير 50% من الأداء فى إصلاح الأعطال، مع التأهب لمواجهة أى طارئ.