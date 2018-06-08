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شرطة التموين تضبط 11 طن دقيق و2 نخالة مجهولين المصدر بالحدائق

الجمعة، 08 يونيو 2018 02:53 م
شرطة التموين تضبط 11 طن دقيق و2 نخالة مجهولين المصدر بالحدائق ضبط دقيق مجهول المصدر - أرشيفية
كتب إبراهيم أحمد
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تمكن ضباط إدارة شرطة التموين، من القبض على "جمال م ا" 37 سنة، المسئول عن مخزن دقيق فاخر، بمنطة حدائق القبة، لإدارته المخزن بدون ترخيص، ويقوم بتجميع كميات كبيرة من الدقيق الفاخر مجهول المصدر بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وباستهداف المخزن، تم ضبطه بداخله، وعثر بالمخزن على11.500 طن دقيق فاخر، 2و طن نخالة، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.


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