video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 08 يونيو 2018 03:10 م
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

شرطة التموين تضبط 10 أطنان لحوم مجهولة المصدر قبل ترويجها فى "الظاهر"

الجمعة، 08 يونيو 2018 02:39 م
شرطة التموين تضبط 10 أطنان لحوم مجهولة المصدر قبل ترويجها فى "الظاهر" اللحوم التى تم ضبطها
كتب إبراهيم أحمد
إضافة تعليق

تمكن ضباط إدارة شرطة التموين، من القبض على "خالد م ا" 21 سنة، مسئول عن ثلاجة لحوم، فى شارع الجيش بمنطقة الظاهر، لإدارته الثلاجة بدون ترخيص، ويحوز كميات كبيرة من المواد الغذائية "لحوم" مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد  طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ومن خلال استهدافه، تم ضبطه، وعثر بداخل الثلاجة على كمية من اللحوم بلغت 10.264  طن ( لحوم ، كبده دواجن  سمك  ، كلاوى  ) ،  وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها وغير صالحة للاستخدام الآدمي وغير مدون عليها تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية.

وبمواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد  طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح  غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مباحث التموين تضبط جزار بحوزته لحوما فاسدة فى الإسماعيلية

"الزراعة": ضبط 353 كيلو لحوم فاسدة بدمياط والشرقية خلال 24 ساعة

اخبار الحوادث

لحوم مجهولة المصدر

ضبط لحوم

الحوادث اليوم

شرطة التموين

اخبار الحوادث اليوم

اخبار مصر

شارع الجيش




لا تفوتك
السكة الحديد: طرح تذاكر القطارات الإضافية للحجز بدون زيادة أسعارها

السكة الحديد: طرح تذاكر القطارات الإضافية للحجز بدون زيادة أسعارها

المالية: لا صحة لاقتراض 5 مليارات دولار لرد أصول شهادات قناة السويس

المالية: لا صحة لاقتراض 5 مليارات دولار لرد أصول شهادات قناة السويس

ظواهر مرعبة تطارد الفراعنة قبل انطلاق المونديال.. غياب محمد صلاح.. العقم التهديفى.. السقوط الأكبر فى عهد كوبر.. غياب الفوز عن المنتخب فى الست مباريات الأخيرة.. واستمرار عقدة مجدى عبد الغنى

ظواهر مرعبة تطارد الفراعنة قبل انطلاق المونديال.. غياب محمد صلاح.. العقم التهديفى.. السقوط الأكبر فى عهد كوبر.. غياب الفوز عن المنتخب فى الست مباريات الأخيرة.. واستمرار عقدة مجدى عبد الغنى

صور.. من ينتصر إذا قامت حرب بين إيران وإسرائيل؟.. مجلة نيوزويك الأمريكية تجرى مقارنة بين الجيشين فى طهران وتل أبيب.. وتؤكد: تفوق فى التكنولوجيا والتسليح لصالح إسرائيل وتفوق عددى لإيران بـ934 ألف جندى

صور.. من ينتصر إذا قامت حرب بين إيران وإسرائيل؟.. مجلة نيوزويك الأمريكية تجرى مقارنة بين الجيشين فى طهران وتل أبيب.. وتؤكد: تفوق فى التكنولوجيا والتسليح لصالح إسرائيل وتفوق عددى لإيران بـ934 ألف جندى

شيخ الأزهر: تحضير الأرواح "خرافة" لا أساس لها من الصحة

شيخ الأزهر: تحضير الأرواح "خرافة" لا أساس لها من الصحة

شريف السبعاوى يفوز بعضوية البرلمان الكندى كأول مصرى فى التاريخ

شريف السبعاوى يفوز بعضوية البرلمان الكندى كأول مصرى فى التاريخ

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة