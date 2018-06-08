شرطة التموين تضبط 10 أطنان لحوم مجهولة المصدر قبل ترويجها فى "الظاهر"

كتب إبراهيم أحمد

تمكن ضباط إدارة شرطة التموين، من القبض على "خالد م ا" 21 سنة، مسئول عن ثلاجة لحوم، فى شارع الجيش بمنطقة الظاهر، لإدارته الثلاجة بدون ترخيص، ويحوز كميات كبيرة من المواد الغذائية "لحوم" مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ومن خلال استهدافه، تم ضبطه، وعثر بداخل الثلاجة على كمية من اللحوم بلغت 10.264 طن ( لحوم ، كبده دواجن سمك ، كلاوى ) ، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها وغير صالحة للاستخدام الآدمي وغير مدون عليها تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية.

وبمواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.