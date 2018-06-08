سقوط عامل قبل ترويجه 900 ألف صاروخ ألعاب نارية بعيد الفطر بالجمالية

كتب إبراهيم أحمد

ألقى ضباط مباحث قسم شرطة الجمالية، القبض على "عبد البديع س ع" 35 سنة، عامل، وبحوزته كميات كبيرة من الألعاب النارية داخل مخزن "مستأجر له"، قبل ترويجها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة التى تولت التحقيق.

وباستهدافه بمأمورية، تمكن النقيب هشام عبد الحميد، معاون مباحث القسم، من ضبطه داخل المخزن، وبتفتيش المخزن عثر بداخله على 900 ألف صاروخ مختلفة الأشكال والأنواع، وبمواجهته اعترف أمام المقدم محمد علوى، رئيس مباحث الجمالية، بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.