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سفير نيجيريا لدى موسكو: الرئيس محمد بخارى سيزور روسيا لحضور افتتاح كأس العال

الجمعة، 08 يونيو 2018 05:42 م
سفير نيجيريا لدى موسكو: الرئيس محمد بخارى سيزور روسيا لحضور افتتاح كأس العال الرئيس النيجيرى محمد بخارى
أ ش أ
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أعلن سفير نيجيريا لدى روسيا ستيف دافيس أوغبه أن السفارة النيجيرية تعمل بنشاط لضمان زيارة الرئيس النيجيرى محمد بخارى إلى روسيا لحضور افتتاح كأس العالم.

وأكد أوغبه ، فى تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية ، أنه يعمل بنشاط مكثف لضمان زيارة بخارى إلى فعالية افتتاح كأس العالم لكرة القدم فى روسيا.
وأوضح السفير أنه يتوقع زيارة عدد من وزراء نيجيريا إلى روسيا لحضور مباريات كأس العالم من بينهم وزير الخارجية ، بالإضافة إلى رئيس البرلمان النيجيرى ونخبة من رجال الأعمال النيجيريين.

وأكد السفير أن نيجيريا وروسيا تعملان على ضمان زيارة الرئيس النيجيرى إلى روسيا ، مشيرا إلى اهتمام الجانب النيجيرى بشكل كبير بعقد اجتماع بين بخارى والرئيس الروسى فلاديمير بوتين.

 

 

 


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