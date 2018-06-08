سفير مصر لدى الكويت يكرم أبناء الجالية أوائل الثانوية الكويتية

الكويت (أ ش أ)

أقام السفير طارق القونى، سفير مصر لدى الكويت حفلاً؛ لتكريم الطلبة المصريين أوائل الثانوية العامة الكويتية للعام الدراسى 2017/2018، وذلك فى حضور الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الأسبق، والذى يقوم حالياً بزيارة إلى الكويت.

وأشاد القونى - فى تصريحات صحفية، على هامش الاحتفال الذى أقيم بدار السكن، بحضور قنصل مصر العام بالكويت السفيرة هويدا عصام - بنتائج الطلاب المصريين فى الثانوية العامة الكويتية، وما أسفرت عنه من حصولهم على المراكز العشرة الاولى بالقسم العلمي، ونسبة كبيرة من المراكز الاولى بالقسم الأدبى والتعليم الديني، ليؤكدوا بذلك على تميزهم وكونهم خير سفراء لمصر فى الخارج.

وثمن عمق علاقات التعاون الثنائى بين مصر والكويت فى مختلف المجالات ، وما تمثله العلاقات الثقافية والتعليمية من ركيزة هامة لتلك العلاقات، تمتد جذورها إلى النصف الأول من القرن العشرين، حين تم إيفاد أول بعثة تعلمية كويتية للدراسة فى الأزهر الشريف عام 1939، أعقبها بعدة سنوات انتداب أول مجموعة من المعلمين المصريين للعمل بالكويت.

وأعرب سفير مصر لدى الكويت عن شكره للسلطات الكويتية، ممثلة فى وزارة التربية على ما تقدمه من دعم للطلاب المصريين بمختلف المراحل التعليمية، فضلاً عما تقدمه وزارة التعليم العالى من منح للدراسة فى جامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقى فى إطار برنامج التعاون الثقافى والتعليمى بين البلدين، وما تمثله هذه المنح من حافز يدفع الطلاب إلى مزيد من التفوق والنجاح.

كما أثنى فى هذا الصدد على دور المنظومة التعليمية بالكويت والقائمين عليها، بمن فيهم من كوادر تعليمية مصرية، فيما حققه الطلاب الأوائل الكويتيين والمصريين من إنجاز.

وشدد القونى على الدور المحورى للتعليم فى رفعة الأمم، مثنياً على دور المعلم المصرى المقدر فى الكويت، كما طالب أبناءه الطلاب ببذل مزيد من الجهد للحفاظ على ما وصلوا إليه من مكانة متميزة، تعكس ما قدموه وأسرهم من جهد وعمل خلال السنوات الماضية، ليصبحوا نماذج مضيئة للمواطن المصرى وجسوراً للتواصل مع بلادهم.

من جانبه، أعرب الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر السابق - فى تصريح لـ(أ.ش.أ) - عن تهانيه للطلبة المتفوقين، متمنيا لهم دوام التوفيق فى مرحلتهم الجامعية.

وطالب الدكتور هاشم الطلبة بضرورة الاستمرار فى العمل الجاد والاخلاص فى تحصيل العلم، والاجتهاد الى التفوق بشكل دائم، لأنه الوحيد الذى سيضمن المستقبل الآمن لهم، ويؤهلهم للمشاركة فى بناء وطنهم، الذى يحرص على تكريمهم حتى لو كانوا فى الخارج.

وقام سفير مصر لدى الكويت طارق القونى- فى ختام الحفل - بتوزيع شهادات تكريم على الطلاب المتفوقين، والتقاط صور تذكارية معهم وأسرهم.