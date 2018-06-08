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الجمعة، 08 يونيو 2018 01:48 م
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سعر اليورو اليوم الجمعة 8-6-2018 فى مصر واستقرار العملة الأوروبية

الجمعة، 08 يونيو 2018 01:18 م
سعر اليورو اليوم الجمعة 8-6-2018 فى مصر واستقرار العملة الأوروبية اليورو
كتبت هبة حسام
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استقر سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، اليوم الجمعة 8-6-2018، على سعر أمس الخميس ختام التعاملات الأسبوعية ، وذلك بعد تباين فى السعر بين الارتفاع والانخفاض على مدار تعاملات الأسبوع المصرفى الحالى، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، بلغ سعر اليورو الأوروبى 20.94 جنيه للشراء، و 21.18 جنيها للبيع.
 
 
وتعتبر عملة اليورو الأوروبى هى ثانى أهم العملات الدولية بعد الدولار الأمريكى، كما يعد اليورو، العملة الرسمية المتداولة فى 19 دولة من دول الإتحاد الأوروبى الـ28، علاوة على كونه العملة الرسمية فى 6 دول أخرى خارج عضوية الإتحاد الأوروبى، ومن الجدير بالذكر أيضا أن عملة اليورو الأوروبى تشهد العديد من التغيرات فى سعرها أمام الجنيه المصرى بشكل يومى، سواء بالتراجع أو الارتفاع.
 
 

سعر اليورو اليوم فى مصر

 
وجاء سعر اليورو الأوروبى، والذى اختلف من بنك لآخر، وفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المحلية والعربية والأجنبية العاملة فى السوق المصرى، اليوم، كالتالى.
 

سعر اليورو فى البنك المركزى

21.07 جنيه للشراء
21.20 جنيه للبيع
 
 
 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

20.92 جنيه للشراء
21.15 جنيه للبيع
 

سعر اليورو فى بنك مصر

21.94 جنيه للشراء
21.18 جنيه للبيع
 
 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

21.94  للشراء
21.18  جنيه للبيع
 
 

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