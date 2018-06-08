سعر الدولار اليوم الجمعة 8-6-2018 فى مصر واستقرار العملة الأمريكية

كتبت هبة حسام

استقر سعر الدولار اليوم الجمعة 8-6-2018 على سعر أمس الخميس ختام التعاملات الاسبوع، حيث استقر متوسط سعر الدولار بالبنك المركزى المصرى، 17.84 جنيه للشراء و17.94 جنيه للبيع

وشهد سعر الدولار الأمريكى فى الأسبوع المنتهى، حالة من الارتفاع أمام الجنيه المصرى، وقبل بداية الأسبوع قبل الماضى، التى بدأ سعر الدولار خلالها موجة الارتفاع أمام الجنيه المصرى والمستمرة حتى اليوم، كانت العملة الأمريكية فى حالة استقرار مقابل العملة المصرية.

سعر الدولار اليوم فى مصر

استقر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم، على سعر الإغلاق الذى سجلته ختام تعاملات أمس الخميس ختام التعاملات الاسبوعية، حيث سجل سعر العملة الأمريكية بالبنك الأهلى المصرى، 17.77 جنيه للشراء، 17.94 جنيها للبيع.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.84 جنيه للشراء

17.94 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.77 جنيه للشراء

17.87 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

17.76 جنيه للشراء

17.86 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.84 جنيه للشراء

7.94 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.84 جنيه للشراء

17.94 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.84 جنيه للشراء

17.94 جنيه للبيع