زوجة فى دعوى خلع بالسويس: أبوعيالى نشر صورى عارية على فيس بوك للاستيلاء على شقتى

السويس - سيد نون

أقامت الزوجة سارة.ن، 29 عامًا، ربة منزل، دعوى خلع ضد زوجها الموظف بإحدى الشركات بميناء العين السخنة، بسبب قيامه بنشر صورها عارية داخل منزل الزوجية على صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، من أجل إجبارها على التنازل عن شقة سكنية اشتراها والدها لها من أجل أن تقيم بها.

الزوجة أكدت أيضًا فى الدعوة القضائية بمحاضر رسمية، من بينها المحضر رقم 12 أحوال بمباحث الإنترنت، أنها لا تستطيع النزول من المنزل أو التحرك بسبب نشر الصور التى دمرت حياتها، خاصة أن هذه الصور بالملابس الخاصة بالنوم فى المنزل.

وقالت الزوجة، لـ"اليوم السابع"، إننى تزوجت منذ 10 أعوام وزوجى ليس مواليد محافظة السويس ومثبت بطاقته أنه مواليد الفيوم، ويعمل بإحدى شركات ميناء العين السخنة وأنجبت ثلاثة أطفال، وفوجئت به فى بداية الأزمات داخل منزلنا أنه يطلب منى إحضار المال بأى طريقة، وعندما رفضت بدأت المشاكل تكبر ثم طردنى من شقتى السكنية التى اشتراها والدى على نفقته وتنازل عنها من أجلى بعقد رسمى.

وأكدت الزوجة، أننى فى البداية تلقيت تهديدًا من أجل إجبارى على التنازل عن شقتى السكنية، وأنه سيتم نشر صورى وأنا بملابس النوم داخل المنزل، ولم أتخيل أن يحدث نشر صور أو ينشر زوجى صورى، ولكن للأسف حدث ونشرت صورى على صفحات فيس بوك، مما تسبب فى تدمير حياتى بالكامل.

وأشارت الزوجة، أننى لا استطيع حتى الخروج من المنزل خوفًا من نظرات الناس فى الشارع، كما أننى أعانى بسبب أن أولادى ليسوا معى وأتمنى أن أراهم، مؤكدة أنها قبل إقامة دعوة الخلع حررت محاضر بقسم شرطة فيصل بالسويس، ثم حررت محضرًا بمباحث الإنترنت.

وأكدت سارة، أننى أعاقب حاليًا على ذنب لم أرتكبه أو جريمة، وأن حياتى وحياة أسرتى دمرت بسبب نشر هذه الصور على فيس بوك، وكل ما أريده فقط هو حقى بالقانون وأنا متأكدة أن الله سينتقم من الظالم فى النهاية، لأن ما حدث معى هو افتراء وتدمير بالكامل.