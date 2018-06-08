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الجمعة، 08 يونيو 2018 09:18 ص
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رئيس كوريا الجنوبية يزور روسيا تلبية لدعوة بوتين نهاية يونيو الجارى

الجمعة، 08 يونيو 2018 09:04 ص
رئيس كوريا الجنوبية يزور روسيا تلبية لدعوة بوتين نهاية يونيو الجارى رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن
رويترز
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قال البيت الأزرق الرئاسى فى كوريا الجنوبية، إن الرئيس "مون جيه إن"، سيزور روسيا فى الفترة من 23 إلى 25 يونيو تلبية لدعوة من الرئيس فلاديمير بوتين.

وستكون هذه أول زيارة دولة يقوم بها رئيس كورى جنوبى لروسيا منذ 1999، وذكر البيت الأزرق، أن من المتوقع أن يبحث الزعيمان قضايا مثل نزع أسلحة كوريا الشمالية النووية والسلام فى شبه الجزيرة الكورية، وتابع "نتوقع أن تتيح القمة مع الرئيس بوتين فرصة لتعزيز الاتصالات الاستراتيجية والتعاون بين البلدين وسط آفاق تحقيق السلام فى شبه الجزيرة الكورية".

 


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