ذروة شهب ضوء النهار 2018 تتساقط اليوم وتعبر الكرة الأرضية

تعبر الكرة الأرضية هذا الأسبوع خلال البقايا الغبارية من مصدر مجهول سيتسبب في حدوث ذروة تساقط زخة شهب الحمليات السنوية، إلا أنها ستحدث خلال ساعات النهار .

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن معظم تلك الشهب سيكون غير مرئي للعين المجردة ولكن بيانات رادراية تشير لبداية حدوث هذا النشاط في الوقت الحالي امام مجموعه نجوم الحمل في موقع ليس بعيدا عن موقع الشمس .

وتابعت: "هذا يحدث كل عام مطلع شهر يونيو، ويتوقع أن تبلغ ذروة زخة شهب الحمليات خلال ساعات النهار يوم الجمعة 8 يونيو، ولو كان بالإمكان اطفأ الشمس يمكن رؤية تساقط اكثر من 60 شهابا بالساعة وهي تخترق أعلى الغلاف الجوي للأرض، بسرعه 39 كيلومتر بالثانية وهذا ما يجعلها واحدة من أنشط الشهب خلال السنه .

وقالت: " شهب الحمليات تنشط سنويا من ىواخر مايو إلى مطلع يوليو، ومصدرها غير معروف حتى الآن، ولكن يحتمل أن تكون من مخلفات الكويكب " ايكاروس 1566 " او المذنب 69 بي/ ماكهولز.