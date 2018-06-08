video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 08 يونيو 2018 01:18 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

حالة الطقس اليوم الجمعة 8/6/2018 فى مصر والدول العربية

الجمعة، 08 يونيو 2018 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الجمعة 8/6/2018 فى مصر والدول العربية الطقس أرشيفية
كتب محمود راغب
إضافة تعليق
نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية، اليوم الجمعة، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا.
 

حالة الطقس اليوم فى مصر 

كما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على بعض المناطق من شمال البلاد ، وتظهر السحب المنخفضة  على السواحل الشمالية  ، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على مناطق من الوجة البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء ، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية هناك.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بالقاهرة العظمى 39  والصغرى 25 ، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 22 ، ومطروح العظمى 30  والصغرى 20 ، وتصل درجات الحرارة العظمى ل 44 بأسوان .
 

الطقس فى الأردن

نهاراً:
تنخفض درجات الحرارة قليلاً مع بقائها أعلى من مُعدلاتها المعتادة في مثل هذا الوقت من العام بحدود 3-4 درجات مئوية.
 
ويكون الطقس مُعتدلاً في الجبال، وحاراً في بقية المناطق وبالأخص في الأغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الصحراوية.
 
وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة معظم الأوقات، ومثيرة للغبار والأتربة في المناطق الصحراوية.
 
في خليج العقبة:
- الرياح: شمالية، نشطة السرعة.
- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-30 سم).
- درجة حرارة سطح مياه البحر: 22 درجة مئوية.
 
ليلاً:
تسود أجواء لطيفة لطيفة إلى معتدلة بالأخص في المناطق الجبلية والسهول الشرقية.
 
وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة بالأخص مع ساعات الليل الأولى.
 
 

الطقس فى فلسطين 

يطرأ إنخفاض على درجات الحرارة،مع بقائها أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس حاراً نسبياً إلى حار في كافة المناطق، وشديد الحرارة في الأغوار والبحر الميت، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الطقس يضرب من جديد.. "الأرصاد" تحذر: البلاد تتعرض لموجة حارة بداية من غد وارتفاع بحرارة الجو يصل 5 درجات.. وتكشف: نسب الرطوبة على شمال البلاد تقترب من 85%.. العظمى بالقاهرة 41 درجة.. والاثنين المقبل ذروة الموجة

الطقس

اخبار الطقس

حالة الطقس

الطقس اليوم

درجات الحرارة

درجة الحرارة




لا تفوتك
مصر للطيران:بدء إقلاع رحلات الشارتر لنقل مشجعى المنتخب لروسيا الأحد المقبل

مصر للطيران:بدء إقلاع رحلات الشارتر لنقل مشجعى المنتخب لروسيا الأحد المقبل

مسئول كينى: رصد حطام الطائرة المفقودة فى منطقة جبلية

مسئول كينى: رصد حطام الطائرة المفقودة فى منطقة جبلية

الغشاشون فى قبضة التعليم بثالث أيام امتحانات الثانوية.. الوزارة تتابع ورقة الأسئلة المتداولة على الإنترنت.. وطلاب بالسيدة زينب يدونون إجابات على أرجلهم لاستخدامها بالغش..والأمن يصرف أولياء الأمور عن محيط اللجان

الغشاشون فى قبضة التعليم بثالث أيام امتحانات الثانوية.. الوزارة تتابع ورقة الأسئلة المتداولة على الإنترنت.. وطلاب بالسيدة زينب يدونون إجابات على أرجلهم لاستخدامها بالغش..والأمن يصرف أولياء الأمور عن محيط اللجان

جواز السفر يمنع سعد سمير من العودة مع بعثة المنتخب من بلجيكا

جواز السفر يمنع سعد سمير من العودة مع بعثة المنتخب من بلجيكا

علشان تبقى ركبه حديد.. 9 أطعمة تجلب القوة لقدم طفلك

علشان تبقى ركبه حديد.. 9 أطعمة تجلب القوة لقدم طفلك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة