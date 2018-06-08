حالة الطقس اليوم الجمعة 8/6/2018 فى مصر والدول العربية

كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية، اليوم الجمعة، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على بعض المناطق من شمال البلاد ، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على مناطق من الوجة البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء ، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بالقاهرة العظمى 39 والصغرى 25 ، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 22 ، ومطروح العظمى 30 والصغرى 20 ، وتصل درجات الحرارة العظمى ل 44 بأسوان .

الطقس فى الأردن

نهاراً:

تنخفض درجات الحرارة قليلاً مع بقائها أعلى من مُعدلاتها المعتادة في مثل هذا الوقت من العام بحدود 3-4 درجات مئوية.

ويكون الطقس مُعتدلاً في الجبال، وحاراً في بقية المناطق وبالأخص في الأغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الصحراوية.

وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة معظم الأوقات، ومثيرة للغبار والأتربة في المناطق الصحراوية.

في خليج العقبة:

- الرياح: شمالية، نشطة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-30 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 22 درجة مئوية.

ليلاً:

تسود أجواء لطيفة لطيفة إلى معتدلة بالأخص في المناطق الجبلية والسهول الشرقية.

وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة بالأخص مع ساعات الليل الأولى.

الطقس فى فلسطين

يطرأ إنخفاض على درجات الحرارة،مع بقائها أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس حاراً نسبياً إلى حار في كافة المناطق، وشديد الحرارة في الأغوار والبحر الميت، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.