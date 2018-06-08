جابر طايع: 3617 إماما يمثلون الأوقاف بمختلف دول العالم لنشر سماحة الإسلام

صرح الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بأن إجمالى الأئمة والقراء الموفدين والمعارين والمتعاقدين الذين يمثلون وزارة الأوقاف المصرية بمختلف دول العالم لنشر سماحة الإسلام، قد بلغ 3617 إمامًا وقارئًا،وبيانهم كالتالي :

أولا : عدد الموفدين على نفقة وزارة الأوقاف إيفادًا دائمًا لمدة ثلاث سنوات لكل إمام مع إحلال إمام آخر مكانه عند انتهاء مدته (65) إمامًا.

ثانيا : الأئمة المعارون من الأوقاف على نفقة الدول الطالبة وعددهم (777) إمامًا.

ثالثا : الموفدون في رمضان من الأئمة والقراء (93) إمامًا وقارئًا، منهم (48) إمامًا وقارئًا على نفقة وزارة الأوقاف المصرية.

رابعا : الأئمة المتعاقدون للعمل بالخارج بوظيفة إمام وخطيب أو مدرس علوم شرعية أو عربية (3382) متعاقدًا.

وذلك فى إطار دور الوزارة فى نشر الفكر الإسلامى الصحيح بمختلف أنحاء المعمورة.