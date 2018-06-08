تعيين مديرًا جديدًا لمديرة التضامن الاجتماعى بالقاهرة

أعلن المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، عن تعيين محمد أحمد سيد، مديرًا لمديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، خلفًا لوفاء حامد، القائم بأعمال مدير المديرية السابق.

وأثنى محافظ القاهرة، في تصريح له، على السيرة الذاتية لمحمد أحمد سيد، مؤكدًا أنه كان أحد قيادات العمل المحلى فى محافظة المنيا.

يذكر أن هيئة الرقابة الإدارية، ألقت في أكتوبر الماضى، القبض على مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة أثناء تقاضيه رشوة مالية، لتسهيل بعض الأمور غير القانونية المتعلقة بتنظيم حج الجمعيات الأهلية لهذا العام، وتمت إحالته إلى النيابة العامة.