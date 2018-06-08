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الجمعة، 08 يونيو 2018 03:11 م
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تعزيز نشر سيارات الإغاثة على الطرق خلال شهر رمضان لملاحظة الحالة المرورية

الجمعة، 08 يونيو 2018 01:30 م
تعزيز نشر سيارات الإغاثة على الطرق خلال شهر رمضان لملاحظة الحالة المرورية حملة مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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عززت اﻹدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصمت الأشقر مدير الإدارة العامة للمرور من انتشار الخدمات المرورية و تكثيف التواجد المرورى الفعّال، وتسيير الحركة المرورية خلال شهر رمضان، مع ملاحظة حركة السيارات على الطرق و المحاور على مدار اليوم بالكامل، لإزالة أى معوقات مرورية من أعطال أو حوادث.

كما تم الدفع بسيارات الإغاثة المرورية والأوناش على الطرق لمواجهة أى أعطال أو حوادث كما تم الدفع بالدراجات البخارية وسيارات الدفع الرباعى لمواجهة أى اشغالات تعيق الحركة المرورية فى مناطق نفق السلام وأعلى البحر الأعظم وأثر النبى والمحور.
 
 
تأتى تلك اﻹجراءات فى إطار توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية و بناء على تعليمات اللواء علاء الدجوى مساعد الوزير للشرطة المتخصصة بتكثيف انتشار الخدمات على كافة الطرق.
 
 
 

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