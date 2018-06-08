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تعرف على مخالفة عدم الالتزام بمسافات الأمان وارتداء الأقنعة على الطرق

الجمعة، 08 يونيو 2018 02:00 ص
تعرف على مخالفة عدم الالتزام بمسافات الأمان وارتداء الأقنعة على الطرق قانون المرور الجديد - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تضمن قانون المرور الجديد، مجموعة من المواد والعقوبات حفاظًا على أرواح المواطنين من الحوادث المرورية، وإلزام قائدى المركبات بها للحد من الحوادث

 

-عدم الالتزام بمسافات الأمان

نصت المادة 79 مخالفات الشريحة الرابعة، حيث يتم خصم 4 نقاط من رصيد صاحب الرخصة حال ارتكابها، إضافة إلى الحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 4 آلاف جنيه، أو إحدى العقوبات

 

-مخالفة تجاوز السرعة المقررة بما لا يجاوز 50 كم/س على الطرق

نصت المادة 79 من القانون على أن مخالفات الشريحة الرابعة التى تعاقب المخالف بخصم 4 نقاط، والحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه، ولا تزيد على 4 آلاف جنيه أو إحداهما.

 

-ارتداء الأقنعة أو الأغطية بقصد إخفاء ملامح الوجه

يتم توقيع غرامة على المخالف بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 4 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 8 آلاف جنيه

 

 


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