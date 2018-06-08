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تعرف على قائمة المواد المحظور دخولها لملاعب كأس العالم فى روسيا

الجمعة، 08 يونيو 2018 01:05 م
تعرف على قائمة المواد المحظور دخولها لملاعب كأس العالم فى روسيا كاس العالم
كتبت مريم بدر الدين
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نشرت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، قائمة المواد التى ستمنع من دخول الملاعب الخاصة بمباريات كأس العالم، والتى وافق الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" عليها.

وشملت قائمة الممنوعات 14 مادة، وضمت عصا السيلفي، والمواد الغذائية باستثاء أطعمة الأطفال، والمظلات التى يصل طولها لأكثر من 25 سنتيمترا بوضع الطى.

بالإضافة إلى سترات الإنقاذ، والمواد الحادة، والأجهزة الكبيرة المخصصة لوضع الكاميرات عليها، والعطور، وطائرة الدرون، والعبوات المصنوعة من الزجاج، والدراجة الهوائية، والألعاب النارية، والكراسي القابلة للطى، والآلات الموسيقية باستثناء الأبواق وحافظات المياه الساخنة.

ودعت اللجنة المسؤولة عن التنظيم إلى الطلب من مسئولى كل ملعب حفظ الأشياء الممنوعة ضمن قسم المحفوظات الخاص بكل ملعب على أن يستعيدها الشخص بعد انتهاء المباراة.

 

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