تعرف على الأماكن المزدحمة خلال أوقات الإفطار والسحور بالقاهرة والجيزة × 15 نقطة

كتب عبد الرحمن سيد

تظهر كثافات مرورية أعلى محاور وميادين الجيزة و القاهرة قبل أوقات الإفطار و السحور، مما يتسبب فى تباطؤ حركة السيارات على الطرق و من تلك المحاور:

- مطالع ومنازل كوبرى أكتوبر و15 مايو

-كورنيش النيل من وسط القاهرة إلى حلوان

-شارع رمسيس بوسط القاهرة

-محور النصر من امتداد رمسيس إلى ميدان رابعة

-كوبرى عباس

-شارع السودان

-شارعى فيصل و الهرم

-ميدان الدقى وشارع التحرير

-من كوبرى الدقى حتى إشارة بين السرايات حتى الجامعة

-كوبرى الجيزة المعدنى للقادم من فيصل والهرم

-أماكن المولات والمساجد

-الحسين و منطقة الأزهر

-محور صلاح سالم و بمحيط حديقة الأزهر

-الطريق الدائرى للقادم من المريوطية و الجيزة حتى قليوب و للمتجه إلى المعادى و التجمع

-ميادين روكسى والجيزة والشهيد هشام بركات