تعرف على الأماكن المزدحمة خلال أوقات الإفطار والسحور بالقاهرة والجيزة × 15 نقطة

تظهر كثافات مرورية أعلى محاور وميادين الجيزة و القاهرة قبل أوقات الإفطار و السحور، مما يتسبب فى تباطؤ حركة السيارات على الطرق و من تلك المحاور:
- مطالع ومنازل كوبرى أكتوبر و15 مايو
-كورنيش النيل من وسط القاهرة إلى حلوان
-شارع رمسيس بوسط القاهرة
-محور النصر من امتداد رمسيس إلى ميدان رابعة
-كوبرى عباس
-شارع السودان
-شارعى فيصل و الهرم
-ميدان الدقى وشارع التحرير
-من كوبرى الدقى حتى إشارة بين السرايات حتى الجامعة
-كوبرى الجيزة المعدنى للقادم من فيصل والهرم
-أماكن المولات والمساجد
-الحسين و منطقة الأزهر
-محور صلاح سالم و بمحيط حديقة الأزهر
-الطريق الدائرى للقادم من المريوطية و الجيزة حتى قليوب و للمتجه إلى المعادى و التجمع
-ميادين روكسى والجيزة والشهيد هشام بركات
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