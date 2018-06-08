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الجمعة، 08 يونيو 2018 07:16 م
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تعرف على الأماكن المزدحمة خلال أوقات الإفطار والسحور بالقاهرة والجيزة × 15 نقطة

الجمعة، 08 يونيو 2018 06:00 م
تعرف على الأماكن المزدحمة خلال أوقات الإفطار والسحور بالقاهرة والجيزة × 15 نقطة زحام مرورى - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تظهر كثافات مرورية أعلى محاور وميادين الجيزة و القاهرة قبل أوقات الإفطار و السحور، مما يتسبب فى تباطؤ حركة السيارات على الطرق و من تلك المحاور:

 

- مطالع ومنازل كوبرى أكتوبر و15 مايو

-كورنيش النيل من وسط القاهرة إلى حلوان

-شارع رمسيس بوسط القاهرة

-محور النصر من امتداد رمسيس إلى ميدان رابعة

-كوبرى عباس

-شارع السودان

-شارعى فيصل و الهرم

-ميدان الدقى وشارع التحرير

-من كوبرى الدقى حتى إشارة بين السرايات حتى الجامعة

-كوبرى الجيزة المعدنى للقادم من فيصل والهرم

-أماكن المولات والمساجد

-الحسين و منطقة الأزهر

-محور صلاح سالم و بمحيط حديقة الأزهر

-الطريق الدائرى للقادم من المريوطية و الجيزة حتى قليوب و للمتجه إلى المعادى و التجمع

-ميادين روكسى والجيزة والشهيد هشام بركات


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