ترامب: أنا أسوأ كابوس بالنسبة لروسيا

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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إنه أسوأ كابوس بالنسبة لروسيا ، وذلك قبيل إنعقاد قمة مجموعة الدول السبع فى كندا.

وأضاف ترامب - فى تصريحات أدلى بها ، اليوم الجمعة ، قبل توجهه إلى كندا نقلتها شبكة (سى إن إن) الأمريكية - " كان من الأفضل لبوتين أن تكون هيلارى كلينتون رئيسة للولايات المتحدة الأمريكية" ، مشيرا إلى أنه كان يجب أن تحضر روسيا قمة الدول السبع ، موصيا زعماء المجموعة بأنه يجب أن تكون روسيا فى المفاوضات التى ستعقد فى القمة.

وفى سياق آخر ، قال ترامب إنه لن يوقع اتفاقا مع إيران إلا بعد موافقة الكونجرس الأمريكى ، مضيفا أن الرئيس السابق باراك أوباما أبرم الاتفاق النووى الإيرانى بدون موافقة الكونجرس ، مما جعل الخروج منه سهلًا بالنسبة الى ترامب.

وأكد ترامب أن إيران أصبحت الآن مختلفة بشكل كبير ، وذلك منذ توقيعه على قرار خروج بلاده من الاتفاق النووى مع ايران.