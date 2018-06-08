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بيروت تنشر أسماء 411 أجنبى تم تجنيسهم أغلبهم سوريين وفلسطينيين

الجمعة، 08 يونيو 2018 03:00 ص
بيروت تنشر أسماء 411 أجنبى تم تجنيسهم أغلبهم سوريين وفلسطينيين ميشال عون الرئيس اللبنانى
بيروت (أ ف ب)
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نشرت وزارة الداخلية اللبنانية، الخميس أسماء 411 أجنبيا، نصفهم من السوريين والفلسطينيين، تم تجنيسهم بمرسوم رئاسى، صدر قبل شهر تقريبا.

والمرسوم صدر فى 11 مايو وقّعه رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الوزراء سعد الحريرى ووزير الداخلية نهاد المشنوق، ويعتبر التجنيس موضوعا شائكا فى لبنان، البلد الصغير المتعدد الطوائف والمذاهب.

والمرسوم الذى نشر الخميس يفصّل اسماء المستفيدين منه وجنسياتهم التى توزعت على 103 سوريين (25,1%) و108 فلسطينيين (26,3%) و200 من جنسيات عديدة أخرى بينها فرنسية وعراقية وبريطانية وأردنية وأمريكية إضافة إلى أشخاص مكتومى القيد (دون اوراق ثبوتية).

ومن بين الذين شملهم مرسوم التجنيس رئيس الوزراء العراقى الاسبق إياد علاوى الذى تربطه بلبنان علاقة وطيدة بالنظر الى ان والدته لبنانية وكذلك زوجته واولادهما الثلاثة، ورجال أعمال معروفون منهم سوريون من الدائرة المقربة من النظام، ابرزهم خلدون الزعبي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة "أمان القابضة"، ومازن مرتضى وهو نجل وزير تعليم أسبق.

 


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