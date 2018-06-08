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الجمعة، 08 يونيو 2018 12:34 م
خالد صلاح
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برلمانى روسى: النمسا مكان مناسب للقاء الرئيسين بوتين وترامب

الجمعة، 08 يونيو 2018 12:33 م
برلمانى روسى: النمسا مكان مناسب للقاء الرئيسين بوتين وترامب دونالد ترامب وفلاديمير بوتين
أ ش أ
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قال فلاديمير جباروف النائب الأول لرئيس لجنة العلاقات الدولية فى مجلس الاتحاد الروسى، إن النمسا كبلد محايد قد تكون مكانًا مناسبًا لقمة الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب.

وأوضح جباروف - فى تصريح أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك)، اليوم الجمعة - "إن النمسا تتعامل مع روسيا جيدًا، ولها علاقات طيبة مع الولايات المتحدة"، مشيرًا إلى أن لقاء الرئيسين يعد خطوة للأمام فى تعزيز العلاقات بين الجانبين، ولفت جباروف، إلى أن النمسا كانت دائما مكانا للقاء المفاوضين على كل المستويات بدءا من قضايا التسليح إلى العديد من القضايا الأخرى.

وكانت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية، قد ذكرت - فى وقت سابق - نقلا عن مصدر بمجلس الأمن القومى الأمريكى، أن السلطات النمساوية مستعدة لاستضافة لقاء الزعيمين الروسى والأمريكى، فيما أعلن مصدر دبلوماسى روسى أن موسكو وواشنطن تبحثان إمكانية لقاء الرئيسين، مشيرا إلى عدم وجود اتفاق محدد بعد حول هذا اللقاء.


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