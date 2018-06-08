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بالأسماء.. إصابة 15 شخصًا إثر انقلاب أتوبيس بطريق الضبعة - القاهرة الإقليمى

الجمعة، 08 يونيو 2018 06:39 م
بالأسماء.. إصابة 15 شخصًا إثر انقلاب أتوبيس بطريق الضبعة - القاهرة الإقليمى إسعاف - أرشيفية
مطرح - حسن مشالى
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استقبلت مستشفى العلمين المركزى، 15 شخصًا مصابًا فى حادث انقلاب أتوبيس بطريق القاهرة - مطروح، وذلك بعد اختلال عجلة القيادة بيد القائد.

 

وننشر أسماء 15 مصاباً إثر حادث انقلاب أتوبيس بطريق الضبعة الإقليمى اتجاه القاهرة فى الكيلو 150، ومن بينهم: مارسيل عادل فتحى،21سنة - الجيزة مصابة باشتباه pc اشتباه كسر بالكتف الايمن وكدمات متفرقة وسحجات، ومريم عماد إبراهيم، 17 سنة - الجيزة مصابة باشتباه pc وكدمات وسحجات متفرقة، وماريين إسكندر عجيب، 23 سنة - القاهرة اشتباه pc كدمة شديدة بالصدر كدمات وسحجات متفرقة، وآمال شكرى إسكندر، 53 سنة - حدائق القبة اشتباه pc واشتباه كسر بالفقرات القطنية وكدمات متفرقة وسحجات، هانى أديب أيرنوس، 43 سنة - الجيزة مصاب باشتباه pc وكدمات متفرقة بالجسم، وميرفت عازر غطاس، 41 سنة - الجيزة إشتباه pc واشتباه كسر بالفقرات العنقية وجرح بالجبهة بالناحية اليمنى، وكدمات متفرقة بالجسم، وكروس هانى أديب، اشتباه pc كدمات وسحجات متفرقة، ومارى عاطف نسيم، 27 سنة - حلوان اشتباه pc وكدمات وسحجات متفرقة، وديفيد إسحاق عبده، سنة وشهرين اشتباه pc كدمات وسحجات متفرقة.

 

وإصابة، أيرين القس ميخائيل بسكالس،50 سنة - الجيزة اشتباه pc اشتباه كسر بالظهر وكدمة بالكتف الأيسر، وأناسيون ماجى ميخاىيل، 24 سنة - الجيزة اشتباه pc وكدمات وسحجات متفرقة، ومارينا اسكندر عجيب، 19 سنة - القاهرة اشتباه pc كدمات وسحجات متفرقة، وصابرين جورج فهمى، 46 سنة - الجيزة اشتباه pc وكدمات وسحجات متفرقة، ومينا عادل فتحى، 15 سنة اشتباه pc  كدمات وسحجات متفرقة، وصبحى عبده خليل، 31 سنة - الجيزة اشتباه pc وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.


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