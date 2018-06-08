انتخاب ألمانيا وبلجيكيا وجنوب أفريقيا أعضاء غير دائمين فى مجلس الأمن

أ ف ب

انتخبت ألمانيا وبلجيكا وجنوب أفريقيا وإندونيسيا وجمهورية الدومينيكان الجمعة من جانب الجمعية العامة للأمم المتحدة اعضاء غير دائمين فى مجلس الامن الدولى اعتبارا من يناير 2019 لعامين.

ومن اصل 190 بلدا حضر ممثلوها خلال الانتخاب الذى تم بواسطة بطاقات اقتراع، حصلت المانيا على 184 صوتا وبلجيكا على 181 وجنوب افريقيا على 183 واندونيسيا على 144 وجمهورية الدومينيكان على 184. ويجب ان يحصل البلد على ثلثى الاصوات لانتخابه.

ولم تحصل المالديف التى نافست اندونيسيا على المقعد الذى يمثل منطقة اسيا-المحيط الهادىء سوى على 46 صوتا.