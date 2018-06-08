video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 08 يونيو 2018 03:08 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

اليوم.. رئيسا هيئتى الأركان العامة الروسية والأمريكية يلتقيان فى هلسنكى

الجمعة، 08 يونيو 2018 03:00 ص
اليوم.. رئيسا هيئتى الأركان العامة الروسية والأمريكية يلتقيان فى هلسنكى الجنرال جو دانفورد رئيس هيئة الاركان المشتركة للجيوش الأمريكية
هلسنكى (أ ف ب)
إضافة تعليق

يجتمع رئيسا الاركان الأمريكى والروسى، الجمعة فى هلسنكى فى إطار مباحثات دورية لمنع تصاعد النزاعات الدائرة فى كل من سوريا وأوكرانيا، كما أعلن مسؤولون فنلنديون الخميس.

ويلتقى رئيس هيئة الاركان المشتركة للجيوش الأمريكية الجنرال جو دانفورد نظيره الروسى فاليرى غيراسيموف فى مكان لم يكشف عنه فى هلسنكي، وفقا للجيش الفنلندي.

ويتحدث القائدان العسكريان أحيانا عبر الهاتف كما سبق لهما وأن التقيا مرتين على الأقل، إحداهما فى اذربيجان والثانية فى تريك العام الفائت، حيث تركزت المباحثات على طرق تفادى سوء

وتهدف المباحثات الى منع التصعيد وتجنب سوء التفاهم بين الجانبين، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفنلندية "اس تى تي"عن الباحث فى معهد السياسة الخارجية الفنلندى ماتى بيسو.

ويمكن ان تحدث صدامات مباشرة او حوادث بين القوات الأمريكية وتلك الروسية فى سوريا، حيث يدعم البلدان أطرافا متناحرة فى النزاع المستمر منذ أكثر من سبع سنوات.

وقال بيسو "فى مثل هذه المواقف الحادة تكتسب هذه (اللقاءات) أهمية لأن الطرفين يريدان تجنب تفاقم الاوضاع. انهما يرغبان فى مزيد من الشفافية وتجنب ازدياد حدة التوتر"، مؤكدا انه "من المفيد أن تجلس وتتحدث وجها لوجه".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيسا هيئتى الأركان العامة الروسية والأمريكية يلتقيان فى هلسنكى غدا

رئيس هيئتة الأركان العامة

روسيا

أمريكا

هلسنكى

أخبار أمريكا




لا تفوتك
مصر للطيران:بدء إقلاع رحلات الشارتر لنقل مشجعى المنتخب لروسيا الأحد المقبل

مصر للطيران:بدء إقلاع رحلات الشارتر لنقل مشجعى المنتخب لروسيا الأحد المقبل

مسئول كينى: رصد حطام الطائرة المفقودة فى منطقة جبلية

مسئول كينى: رصد حطام الطائرة المفقودة فى منطقة جبلية

الغشاشون فى قبضة التعليم بثالث أيام امتحانات الثانوية.. الوزارة تتابع ورقة الأسئلة المتداولة على الإنترنت.. وطلاب بالسيدة زينب يدونون إجابات على أرجلهم لاستخدامها بالغش..والأمن يصرف أولياء الأمور عن محيط اللجان

الغشاشون فى قبضة التعليم بثالث أيام امتحانات الثانوية.. الوزارة تتابع ورقة الأسئلة المتداولة على الإنترنت.. وطلاب بالسيدة زينب يدونون إجابات على أرجلهم لاستخدامها بالغش..والأمن يصرف أولياء الأمور عن محيط اللجان

جواز السفر يمنع سعد سمير من العودة مع بعثة المنتخب من بلجيكا

جواز السفر يمنع سعد سمير من العودة مع بعثة المنتخب من بلجيكا

علشان تبقى ركبه حديد.. 9 أطعمة تجلب القوة لقدم طفلك

علشان تبقى ركبه حديد.. 9 أطعمة تجلب القوة لقدم طفلك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة