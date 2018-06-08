اليوم.. رئيسا هيئتى الأركان العامة الروسية والأمريكية يلتقيان فى هلسنكى

هلسنكى (أ ف ب)

يجتمع رئيسا الاركان الأمريكى والروسى، الجمعة فى هلسنكى فى إطار مباحثات دورية لمنع تصاعد النزاعات الدائرة فى كل من سوريا وأوكرانيا، كما أعلن مسؤولون فنلنديون الخميس.

ويلتقى رئيس هيئة الاركان المشتركة للجيوش الأمريكية الجنرال جو دانفورد نظيره الروسى فاليرى غيراسيموف فى مكان لم يكشف عنه فى هلسنكي، وفقا للجيش الفنلندي.

ويتحدث القائدان العسكريان أحيانا عبر الهاتف كما سبق لهما وأن التقيا مرتين على الأقل، إحداهما فى اذربيجان والثانية فى تريك العام الفائت، حيث تركزت المباحثات على طرق تفادى سوء

وتهدف المباحثات الى منع التصعيد وتجنب سوء التفاهم بين الجانبين، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفنلندية "اس تى تي"عن الباحث فى معهد السياسة الخارجية الفنلندى ماتى بيسو.

ويمكن ان تحدث صدامات مباشرة او حوادث بين القوات الأمريكية وتلك الروسية فى سوريا، حيث يدعم البلدان أطرافا متناحرة فى النزاع المستمر منذ أكثر من سبع سنوات.

وقال بيسو "فى مثل هذه المواقف الحادة تكتسب هذه (اللقاءات) أهمية لأن الطرفين يريدان تجنب تفاقم الاوضاع. انهما يرغبان فى مزيد من الشفافية وتجنب ازدياد حدة التوتر"، مؤكدا انه "من المفيد أن تجلس وتتحدث وجها لوجه".