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الجمعة، 08 يونيو 2018 02:29 م
خالد صلاح
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الهند وميانمار تناقشان مجالات التعاون الثنائى وقضايا الحدود

الجمعة، 08 يونيو 2018 01:41 م
الهند وميانمار تناقشان مجالات التعاون الثنائى وقضايا الحدود رئيس وزراء الهند
نيودلهى (أ ش أ)
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قالت وزارة الخارجية الهندية إن الهند وميانمار ناقشتا مجال العلاقات الثنائية بينهما، بما فى ذلك قضايا الحدود والأمن والدفاع.

وأضافت الخارجية الهندية، فى بيان أوردته صحيفة تايمز أوف إنديا، على موقعها الإلكترونى - أنه خلال اجتماعهما أمس، فى الجولة الـ17 من مشاورات وزارة الخارجية بين الهند وميانمار، استعرض الطرفان النطاق الكامل لعلاقاتهما الثنائية، بما فى ذلك الزيارات رفيعة المستوى والقضايا ذات الصلة بالأمن والدفاع وقضايا الحدود وإدارتها، بالإضافة إلى قضايا التجارة والتعاون الإنمائى والاتصال والشئون القنصلية والثقافية، كما تبادل الطرفان الآراء الخاصة بالقضايا دون الإقليمية والإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك.

ترأس الجانب الهندى - خلال الاجتماع - وكيل وزارة الخارجية الهندى فيجاى جوخالي، بينما ترأس الجانب الميانمارى السكرتير الدائم لوزارة الخارجية الميانمارية مينت ثو.

وكانت وزيرة الخارجية الهندية سوشما سواراج، قد قامت بزيارة استغرقت يومين لميانمار الشهر الماضى، حيث قامت بزيارة الرئيس الميانمارى وين مينت ومستشارة الدولة وزيرة خارجية ميانمار داو أونج سان سو كي، حيث ناقشت الوزيرة الهندية، خلال زيارتها لميانمار، القضايا ذات الصلة بالحدود والسلام والأمن والتطورات الأخيرة فى إقليم راخين؛ بما فى ذلك عودة مسلمى الروهينجا النازحين وتقديم الهند للمساعدات الإنمائية لميانمار وغير ذلك من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

 


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