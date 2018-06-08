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النيابة تستعلم عن الحالة الصحية لـ8 أشخاص أصيبوا فى حادث بطريق الكريمات

الجمعة، 08 يونيو 2018 04:00 ص
النيابة تستعلم عن الحالة الصحية لـ8 أشخاص أصيبوا فى حادث بطريق الكريمات حادث مرورى - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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استعلمت النيابة العامة بجنوب الجيزة عن الحالة الصحية لـ8 أشخاص أصيبوا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى طريق الكريمات الصحراوى، للوقوف على حالتهم الصحية، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

كان 8 أشخاص أصيبوا إثر حادث تصادم انقلاب ميكروباص أعلى طريق الكريمات الصحراوى، مما أدى إلى توقف حركة المرور بالطريق وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق الكريمات الصحراوى بوقوع حادث مرورى وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.


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