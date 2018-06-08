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"الكهرباء": تحصيل 58 مليون جنيه من محاضر سرقات التيار بالضبطية القضائية

الجمعة، 08 يونيو 2018 03:00 ص
"الكهرباء": تحصيل 58 مليون جنيه من محاضر سرقات التيار بالضبطية القضائية د. محمد شاكر
كتبت رحمة رمضان
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قال المهندس محمد عبد العليم رئيس شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، إن إجمالى عدد المحاضر التى تم تحريرها ضد سارقى التيار الكهربائي بلغ 192 ألف و 354 محضرا، مشيرا إلى أن هذه المحاضر تم تحريرها بواسطة شرطة الكهرباء، و حق الضبطية القضائية لموظفي شركة الكهرباء.

وأوضح عبد العليم، لليوم السابع، عقب اجتماعه مع المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء لمتابعة تنفيذ خطط تطوير الأداء، أن موظفى الكهرباء الذين معهم حق الضبطية القضائية تمكنوا من تحرير 7354 محضرا خلال العام المالى الحالى، وتم تحصيل مبلغ 8 ملايين جنيه، موضحا أن المحاضر التى حررت بواسطة شرطة الكهرباء بلغ عدهاد 185 ألف محضر، و تم تحصيل 50 مليون جنيه.

و أشار، إلى أن نسب التحصيل بالشركة بلغت ما بين 80 إلى 90 % بالنسبة للقطاع التجارى و للمنزلى ، نصيب المنشآت السياحية منها 70%.

وأكد رئيس شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، أنه تم الانتهاء من تحويل الكابلات الهوائية لأرضية بنسبة 95 % بتكلفة 65 مليون جنيه، مؤكدا أن المتبقى  متأخر نتيجة اعتراضات الأهالى على مرور الكابلات فى أرضهم.

و تابع ، أن نسبة تطوير شبكة التوزيع بلغت حتى الآن 60% و سيتم الانتهاء منها نهاية العام الحالي وفقا لتعليمات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء ، مؤكدا أن تكلفة تطوير الشبكة بالشركة تبلغ مليار جنيه علاوة خطة استثمارية أخرى لعمل التوسعات أخرى قيمتها 240 مليون جنيه.

 

 

 


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الكهرباء

الطاقة المتجددة

البحيرة لتوزيع الكهرباء

محمد عبد العليم

أسامة عسران




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