video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 08 يونيو 2018 04:58 م
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

القبض على 3 عاطلين أثناء محاولاتهم بيع بندقية آلى وذخيرة بعين شمس

الجمعة، 08 يونيو 2018 03:12 م
القبض على 3 عاطلين أثناء محاولاتهم بيع بندقية آلى وذخيرة بعين شمس المتهمين وامامهم السلاح والذخيرة
كتب إبراهيم أحمد
إضافة تعليق

ألقى ضباط مباحث قسم شرطة عين شمس، القبض على كل من "سيد ع ع" 41 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى 4 قضايا أخرهم "قتل"، و"محمد ا ج" 40 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى قضيتين أخرهما "مخدرات"، و"محمد ع ص" 26 سنة، عاطل، أثناء ترددهم على المنطقة، وبحوزتهم سلاح ناري "بدون ترخيص" بقصد التصرف فيه بالبيع.

 

ومن خلال إعداد الأكمنة، تمكن النقيب أحمد الصيفى، معاون مباحث القسم، من ضبطهم، أثناء استقلالهم السيارة رقم ق ق س 1628 ماركة تويوتا كرولا موديل 2008 سوداء "ملك أحد أصدقاء المتهم الأول"، وبحوزتهم سلاح ناري "بندقية ألى" و25 طلقة من ذات العيار.

 

وبمواجهتهم اعترفوا أمام المقدم محمد السيسى رئيس مباحث القسم، بحيازتهم للسلاح النارى والطلقات، بقصد التصرف فيهم بالبيع، وأضافوا بتحصلهم على السلاح النارى من أحد الأشخاص بمنطقة طوخ بالقليوبية، مقابل مبلغ 12 ألف جنيه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى وهيروين فى التل الكبير بالإسماعيلية

ضبط 9 متهمين و4 أسلحة وطلقات ومخدرات فى حملة أمنية بأسوان

اخبار الحوادث

سلاح نارى

بندقية الى

ذخيرة

اخبار الحوادث اليوم

اخبار مصر

مباحث القاهرة

عين شمس




لا تفوتك
السكة الحديد: طرح تذاكر القطارات الإضافية للحجز بدون زيادة أسعارها

السكة الحديد: طرح تذاكر القطارات الإضافية للحجز بدون زيادة أسعارها

ظواهر مرعبة تطارد الفراعنة قبل انطلاق المونديال.. غياب محمد صلاح.. العقم التهديفى.. السقوط الأكبر فى عهد كوبر.. غياب الفوز عن المنتخب فى الست مباريات الأخيرة.. واستمرار عقدة مجدى عبد الغنى

ظواهر مرعبة تطارد الفراعنة قبل انطلاق المونديال.. غياب محمد صلاح.. العقم التهديفى.. السقوط الأكبر فى عهد كوبر.. غياب الفوز عن المنتخب فى الست مباريات الأخيرة.. واستمرار عقدة مجدى عبد الغنى

صور.. من ينتصر إذا قامت حرب بين إيران وإسرائيل؟.. مجلة نيوزويك الأمريكية تجرى مقارنة بين الجيشين فى طهران وتل أبيب.. وتؤكد: تفوق فى التكنولوجيا والتسليح لصالح إسرائيل وتفوق عددى لإيران بـ934 ألف جندى

صور.. من ينتصر إذا قامت حرب بين إيران وإسرائيل؟.. مجلة نيوزويك الأمريكية تجرى مقارنة بين الجيشين فى طهران وتل أبيب.. وتؤكد: تفوق فى التكنولوجيا والتسليح لصالح إسرائيل وتفوق عددى لإيران بـ934 ألف جندى

شيخ الأزهر: تحضير الأرواح "خرافة" لا أساس لها من الصحة

شيخ الأزهر: تحضير الأرواح "خرافة" لا أساس لها من الصحة

شريف السبعاوى يفوز بعضوية البرلمان الكندى كأول مصرى فى التاريخ

شريف السبعاوى يفوز بعضوية البرلمان الكندى كأول مصرى فى التاريخ

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة