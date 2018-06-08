القبض على 3 عاطلين أثناء محاولاتهم بيع بندقية آلى وذخيرة بعين شمس

كتب إبراهيم أحمد

ألقى ضباط مباحث قسم شرطة عين شمس، القبض على كل من "سيد ع ع" 41 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى 4 قضايا أخرهم "قتل"، و"محمد ا ج" 40 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى قضيتين أخرهما "مخدرات"، و"محمد ع ص" 26 سنة، عاطل، أثناء ترددهم على المنطقة، وبحوزتهم سلاح ناري "بدون ترخيص" بقصد التصرف فيه بالبيع.

ومن خلال إعداد الأكمنة، تمكن النقيب أحمد الصيفى، معاون مباحث القسم، من ضبطهم، أثناء استقلالهم السيارة رقم ق ق س 1628 ماركة تويوتا كرولا موديل 2008 سوداء "ملك أحد أصدقاء المتهم الأول"، وبحوزتهم سلاح ناري "بندقية ألى" و25 طلقة من ذات العيار.

وبمواجهتهم اعترفوا أمام المقدم محمد السيسى رئيس مباحث القسم، بحيازتهم للسلاح النارى والطلقات، بقصد التصرف فيهم بالبيع، وأضافوا بتحصلهم على السلاح النارى من أحد الأشخاص بمنطقة طوخ بالقليوبية، مقابل مبلغ 12 ألف جنيه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.