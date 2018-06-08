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الجمعة، 08 يونيو 2018 01:24 م
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القبض على عاطل وعامل هاربين من 86 حكم قضائى فى الإسماعيلية

الجمعة، 08 يونيو 2018 01:00 م
القبض على عاطل وعامل هاربين من 86 حكم قضائى فى الإسماعيلية حملة أمنية -أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط الأقسام والمراكز ومباحث تنفيذ الأحكام من القبض على عاطل وعامل هاربين من 86 حكم قضائى، بلغ إجمالى العقوبة فيهم 53 سنة و8 شهور فى حملة أمنية بالإسماعيلية.
 
وتلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من العميد أحمد عبد العزيز مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط كلا من المتهم " شريف.س.س" 50 عاما، عاطل مقيم بدائرة قسم أول الإسماعيلية، مطلوب التنفيذ عليه فى 74 حكم قضائى، والمقضى فيهم بالحبس 48 سنة و7 شهور بتهم "تبديد، استيلاء، اختلاس"، والمتهم "حسن.م.ع" 31 عاما، عامل ومقيم دائرة مركز فايد، مطلوب التنفيذ عليه فى 12 حكم قضائى والمقضى فيهم بالحبس 5 سنوات وشهر بتهم "تبديد".
 
وتحفظ الأجهزة الأمنية على المتهمين، وتحررت لهم المحاضر اللازمة بالضبط، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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