العثور على سيارة نقل مسروقة بالوراق بعد الاستيلاء على 37 جهاز تكييف منها

كتب بهجت أبو ضيف

فحصت مديرية أمن الجيزة عددا من المشتبه بهم، للتوصل لهوية المتهمين بسرقة سيارة نقل محملة بــ 37 جهاز تكييف بالوراق، وشملت عملية الفحص مسجلين خطر، ومتهمين سبق تورطهم فى قضايا سرقة سيارات، وسرقة بالإكراه.

وذكرت مصادر أن السيارة النقل عقب سرقتها، تم العثور عليها مركونة أعلى الطريق الدائرى، فارغة من الحمولة، حيث استولى الجناة على أجهزة التكييف وتركوا السيارة بمنطقة المريوطية.

وتلقى قسم شرطة الوراق بلاغا من "محمد. ع" سائق، أفاد فيه أنه أثناء نقله حمولة أجهزة تكييف يبلغ عددها 37 جهاز بواسطة سيارة نقل من منطقة أبو رواش، وسيره أعلى محور الضبعة بالقرب من الطريق الدائرى، فوجئ بـ3 أشخاص يستقلون سيارة ملاكى يطاردونه، ثم أجبروه على التوقف، حيث هددوه بالأسلحة واستولوا على سيارته بالإكراه وفروا هاربين.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار تكثيف التحريات وجمع المعلومات للتوصل لهوية المتهمين بارتكاب الواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.