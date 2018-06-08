الصين: بوتين أول رئيس دولة يحصل على وسام الصداقة الصينى

بكين (أ ش أ)

أعلن الرئيس الصينى شئ جين بينج، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، هو أول رئيس دولة يحصل على وسام الصداقة لجمهورية الصين الشعبية.

وقال الرئيس الصينى - خلال مراسم تسليم الوسام، وفق ما نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية - إن الرئيس بوتين، كزعيم قوة عظمى ذى نفوذ عالمي، يعتبر مؤسس العلاقات الصينية الروسية الحالية ويدعم تطويرها دائما على أعلى المستويات".

وأكد جين بينغ، أنه "منذ بداية عام 2000، زار الرئيس الروسى الصين 19 مرة بشكل رسمى أو للمشاركة فى الفعاليات الدولية، وهو أكثر من زاروا الصين من بين زعماء دول العالم، وهو الأكثر أهمية واحتراماً فى الصين".

وأضاف الرئيس الصينى "بالنسبة لي، الرئيس بوتين هو الصديق الأفضل والأقرب".

وكان قد صدر بيان فى ختام لقاء الرئيسين، الروسى والصيني، شدد فى خطوطه العريضة على العلاقات المميزة بين الدولتين وعلى التنسيق المشترك بينهما فى الساحة الدولية، التى تشهد تطورات كثيرة بما فيها انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووى الإيرانى وفرض رسوم من قبل واشنطن على الألومنيوم والصلب الأوروبي، مما يشكل انتهاكاً لقواعد منظمة التجارة العالمية.