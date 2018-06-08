الرى: نفذنا 61 ألف و462 قرار إزالة على منافع الرى فى 15 شهرًا

كتبت أسماء نصار

أكد المهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع الرى، أنه تم ازالة 61 ألف و462 مخالفة، على الترع ومنافع الرى بكافة محافظات الجمهورية فى 15 شهرا، وذلك تنفيذا لقرار الحكومة باسترداد أراضى الدولة التى تم التعدى عليها وردع المخالفين، مشيرا الى أنه يتم التنسيق مع وزارة الداخلية فى حملات ازالة التعديات.

وكشف خالد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، عن تكثيف حملات الازالة عقب عيد الفطر، بما يتوافق مه البرامج الزمنية التى تم وضعها لتنفيذ قرارت الإزالة، حتى يتم القضاء عليها تحت مظلة الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل، وبالتواصل مع قيادات وزارة الداخلية لتوفير أفضل درجة من درجات التأمين للقائمين على أعمال ازالة التعديات خلال الحملات المكثفة.

يشار إلى أن وزارة الرى تنفذ حملات ازالة التعديات من منطلق الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل والتى بدأت فى يناير 2015 بمشاركة جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها.

وأوضح رئيس قطاع الرى: " نفذنا إزالة 230 مخالفة بمحافظة أسوان ، و 1576 بقنا ، و1911 فى سوهاج وكذلك 5375 بمحافظة أسيوط، و 2001 فى بنى سويف ، و2581 إزالة بالمنيا و 4585 بمحافظة الفيوم، و1458 إزالات بمحافظة الجيزة، و1341 بالإسماعيلية، و 1145 بمحافظة دمياط، و3249 إزالة بالشرقية، و 4434 بالدقهلية، إلى جانب 4105 فى القليوبية و9135 بمحافظة المنوفية ، وكذلك 12522 إزالات بمحافظة الغربية علاوة على 1790 بكفر الشيخ، و1378 بالإسكندرية ، و2646 بمحافظة البحيرة.