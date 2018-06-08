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الداخلية تداهم 600 موقف سيارات عشوائى على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة

الجمعة، 08 يونيو 2018 01:18 م
الداخلية تداهم 600 موقف سيارات عشوائى على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة موقف سيارات - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى
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وجه قطاع الأمن العام حملات مرورية وانضباطية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وإدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، وتمكن خلال الـ24 ساعة الماضية من ضبط 49285 مخالفة مرورية متنوعة.

وأسفرت الحملات المرورية عن ضبط 262 مخالفة زيادة التعريفة المقررة، و600  موقف عشوائى، وضبط 7523 مخالفة إنتظار خاطئ، و468 تحميل ركاب زيادة عن الحمولة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وجارى إستمرار الحملات لضبط كل من يشكل مخالفة.

جاء ذلك في إطار تكثيف الجهود الأمنية بقطاع الأمن العام لمتابعة إنتظام كافة وسائل النقل والمواصلات وإتخاذ الإجراءات التنسيقية لضمان عدم إستغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب دون مبرر ، فقد تم التنسيق مع إدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن والإدارة العامة للمرور لتكثيف الحملات المرورية على مواقف  سيارات " الأجرة ، السرفيس " لمتابعة إلتزام السائقين بتعريفة الركوب المقررة والتصدى لكافة صور المخالفات "مواقف عشوائية ، إنتظار خاطىء" وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل المخالفين.


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