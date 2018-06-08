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الخارجية الأمريكية: اقتحام سيارة لبوابة سفارتنا بسول.. والتحقيقات مازالت جارية

الجمعة، 08 يونيو 2018 05:42 ص
الخارجية الأمريكية: اقتحام سيارة لبوابة سفارتنا بسول.. والتحقيقات مازالت جارية عناصر من شرطة كوريا الجنوبية
واشنطن أ ش أ
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أكد متحدث باسم الخارجية الأمريكية، اقتحام سيارة لبوابة السفارة الأمريكية فى سول، عاصمة كوريا الجنوبية .

ونقلت شبكة (أيه.بي.سي.نيوز) الإخبارية الأمريكية، عن المتحدث قوله "إن التحقيق مازال جاريا حول ملابسات الحادث"، رافضا التطرق إلى أية تفاصيل أخرى.

على صعيد متصل، أعلن فى سول أن مرتكب الحادث أبلغ الشرطة رغبته فى دخول السفارة الأمريكية، بغرض اللجوء إلى الولايات المتحدة فضلا عن أن لديه "قصصا تتعلق بكوريا الشمالية"، وقال قائد السيارة أنه يعمل موظفا حكوميا ويبلغ من العمر 48 عاما.

 


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