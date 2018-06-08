الحوثيون يغلقون مكاتب وكالات الحج والعمرة بصنعاء

صنعاء (أ ش أ)

أغلقت مليشيات الحوثى عدداً من مكاتب ووكالات الحج والعمرة فى العاصمة اليمنية صنعاء، ومناطق أخرى تحت سيطرتها، وقامت بملاحقة وتعقب ملاكها.

وأفادت مصادر محلية يمنية - وفقا لقناة العربية الإخبارية اليوم الجمعة، أن حملة حوثية واسعة تستهدف إغلاق هذه المكاتب بمبررات تعجيزية، مشيرة إلى أن الحملة جاءت بالتزامن مع إصدار وزارة الأوقاف فى الحكومة اليمنية الشرعية أسماء وكالات ومكاتب الحج والعمرة المعتمدة للتفويج وبدء الترتيب معها لذلك.

وأشارت إلى أن المليشيات فرضت على المكاتب والوكالات، رسوما إضافية لصالحها عن كل حاج ومعتمر يتم تفويجه، تحت مسمى "نفقات تشغيلية" لقطاع الحج والعمرة فى وزارة الأوقاف بحكومة الانقلاب غير المعترف بها والخاضعة لسيطرتها فى صنعاء.

من جانبه، أكد أحد مديرى وكالات الحج والعمرة - والذى لم يفصح عن اسمه لدواعٍ أمنية - رفض المكاتب والوكالات لهذه الجبايات كونها "غير معقولة"، وهو ما اتخذته مليشيات الحوثى ذريعة وقامت بإغلاق 18 وكالة حج وعمرة فى صنعاء وحدها، وكتبت على أبوابها "مغلق من قبل وزارة الأوقاف قطاع الحج والعمرة".