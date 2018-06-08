video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 09 يونيو 2018 12:46 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

الحماية المدنية بالمنوفية تخمد حريقا هائلا بمصنع مواد لاصقة قبل امتداده

الجمعة، 08 يونيو 2018 11:22 م
الحماية المدنية بالمنوفية تخمد حريقا هائلا بمصنع مواد لاصقة قبل امتداده حريق - أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر
إضافة تعليق
تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية من السيطرة على حريق بمصنع مواد لاصقة بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.
 
تلقى اللواء أحمد عتمان مدير امن المنوفية إخطارا من العميد ياسر جلال مدير إدارة الحماية المدنية يفيد، بنشوب حريق هائل بمصنع مواد لاصقة بالمنطقة الثالثه بمدينة السادات. 
 
على الفور تم الدفع بثلاثة سيارات من الحماية المدنية وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق، ومنع امتدادة الى الخزانات المتواجدة بالمصنع، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتباشر النيابة التحقيقات.
 
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تحرير 1340مخالفة مرورية وفحص 9 سيارات فى حملة مكبرة بالمنوفية

مصرع عامل فى حادث سير بالمنوفية

اخبار محافظه المنوفيه

اخبار المحافظات

اخبار مصر

مديرية أمن المنوفية

حريق

السادات




لا تفوتك
محمد صلاح وراء رحيل المدير الرياضى لنادى برشلونة

محمد صلاح وراء رحيل المدير الرياضى لنادى برشلونة

السكة الحديد: طرح تذاكر القطارات الإضافية للحجز بدون زيادة أسعارها

السكة الحديد: طرح تذاكر القطارات الإضافية للحجز بدون زيادة أسعارها

دينا الشربينى تلفت الأنظار بسبب علاقتها بـ رامز أمير فى "مليكة".. محمد شاهين الشاهد الوحيد على مقتل رشا سامى.. والأمن الوطنى والشرطة يتعاونان للوصول إلى الحقيقة

دينا الشربينى تلفت الأنظار بسبب علاقتها بـ رامز أمير فى "مليكة".. محمد شاهين الشاهد الوحيد على مقتل رشا سامى.. والأمن الوطنى والشرطة يتعاونان للوصول إلى الحقيقة

ظواهر مرعبة تطارد الفراعنة قبل انطلاق المونديال.. غياب محمد صلاح.. العقم التهديفى.. السقوط الأكبر فى عهد كوبر.. غياب الفوز عن المنتخب فى الست مباريات الأخيرة.. واستمرار عقدة مجدى عبد الغنى

ظواهر مرعبة تطارد الفراعنة قبل انطلاق المونديال.. غياب محمد صلاح.. العقم التهديفى.. السقوط الأكبر فى عهد كوبر.. غياب الفوز عن المنتخب فى الست مباريات الأخيرة.. واستمرار عقدة مجدى عبد الغنى

شيخ الأزهر: تحضير الأرواح "خرافة" لا أساس لها من الصحة

شيخ الأزهر: تحضير الأرواح "خرافة" لا أساس لها من الصحة

شريف السبعاوى يفوز بعضوية البرلمان الكندى كأول مصرى فى التاريخ

شريف السبعاوى يفوز بعضوية البرلمان الكندى كأول مصرى فى التاريخ

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة