الحماية المدنية بالمنوفية تخمد حريقا هائلا بمصنع مواد لاصقة قبل امتداده

المنوفية - محمود شاكر

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية من السيطرة على حريق بمصنع مواد لاصقة بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير امن المنوفية إخطارا من العميد ياسر جلال مدير إدارة الحماية المدنية يفيد، بنشوب حريق هائل بمصنع مواد لاصقة بالمنطقة الثالثه بمدينة السادات.

على الفور تم الدفع بثلاثة سيارات من الحماية المدنية وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق، ومنع امتدادة الى الخزانات المتواجدة بالمصنع، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتباشر النيابة التحقيقات.