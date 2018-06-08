الحكومة الليبية المؤقتة تطالب عميد بلدية درنة بمباشرة مهامه داخل المدينة

كتب : أحمد جمعة

أصدر وزير الحكم المحلي بالحكومة الليبية المؤقتة محمد الفاروق المهدي تعليماته لعميد بلدية درنة عبدالمنعم الغيثي بمباشرة عمله فورا من داخل مدينة درنة بعد تحرير معظم أحيائها من الجماعات الإرهابية بفضل رجال القوات المسلحة العربية الليبية.

وقالت الحكومة الليبية المؤقتة فى بيان صحفي، مساء اليوم الجمعة، ان تعليمات وزير الحكم المحلي محمد الفاروق المهدي جاءت في إطار عمل الحكومة المؤقتة على إرجاع الحياة المدنية وتوفير كافة الخدمات لمختلف القطاعات الحكومة والخدمية في بلدية درنة بما يكفل تذليل العقبات والصعوبات المعيشية التي عاناها السكان طيلة سيطرة الجماعات الإرهابية على المدينة.

وطالب الوزير من عميد بلدية درنة عبد المنعم الغيثي التنسيق التام مع غرفتي عمليات الكرامة وعمر المختار للعمل من داخل المدينة، كما طالبه بالتنسيق التام مع لجنة الأزمة الوزارية المنبثقة عن مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة بموجب قراره رقم 9 لسنة 2018 ميلادي، لتذليل الصعاب التي تواجه المدينة وسكانها، ولبحث أوضاع المدينة ونازحيها خلال عمليات التحرير الجارية حاليا.

يشار إلى أن لجنة الأزمة الوزارية الليبية في حالة انعقاد دائم تضم في عضويتها عميد بلدية درنة مع عدد من الوزراء والمسؤولين بمختلف قطاعات الحكومة الليبية المؤقتة.